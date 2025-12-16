Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, để có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại và trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến sai phạm tại khu đất 39–39B Bến Vân Đồn (TPHCM), ngày 18/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã trưng cầu định giá tài sản, yêu cầu Hội đồng định giá Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) xác định giá trị quyền sử dụng đất tại địa chỉ này tại hai thời điểm: ngày 31/12/2013 – thời điểm UBND TPHCM phê duyệt giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính; và ngày 8/9/2014 – thời điểm Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.

Tháng 1/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) thành lập Hội đồng định giá cấp bộ, do ông Đoàn Ngọc Phương – khi đó là Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất – làm Chủ tịch. Sau khi hội đồng được thành lập, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý khu đất cùng các tài liệu liên quan đến giá đất phục vụ công tác định giá.

Khoảng tháng 6/2023, biết thông tin này, bà Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, đã đến gặp ông Phương tại phòng làm việc để hỏi thăm và nhờ tạo điều kiện trong quá trình định giá khu đất 39–39B Bến Vân Đồn. Trước khi ra về, bà Linh đưa cho ông Phương một túi quà bên trong có 200 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 10/8/2023, ông Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín, cũng đến gặp ông Phương tại phòng làm việc, đề nghị định giá khu đất ở mức thấp nhằm tránh bị khởi tố, đồng thời đưa cho ông Phương 10.000 USD.

‘Bóp méo’ giá trị khu đất 39- 39B Bến Vân Đồn

Sau khi nhận tiền của các bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa, ông Đoàn Ngọc Phương đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ, chuyển toàn bộ tài liệu về các tài sản so sánh do Hội đồng định giá thu thập được cho ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Thăng Long, làm căn cứ định giá. Đồng thời, ông Phương trực tiếp gặp và nói với ông Tùng: “Làm thế nào để không ảnh hưởng, làm khổ anh em”.

Khi ông Tùng hỏi cụ thể, ông Phương chỉ đạo việc xác định giá phải thấp hơn đơn giá đất do UBND TPHCM phê duyệt, để nhà đầu tư nộp ngân sách nhà nước 186,1 tỷ đồng; mức giá cần nằm trong khoảng trên dưới 180 tỷ đồng nhằm không ảnh hưởng đến kết quả định giá trước đó và không gây bất lợi cho đơn vị bị định giá. Ông Phương còn cho biết, nếu xác định đúng giá trị thực của khu đất, các cá nhân liên quan sẽ bị khởi tố.

Thực hiện chỉ đạo, ông Tùng không khảo sát thực tế mà sử dụng các giao dịch có giá trị thấp trong bảng tài sản do ông Phương cung cấp làm tài sản so sánh; tự ý ấn định tỷ lệ điều chỉnh, không căn cứ giá thị trường; không lựa chọn các giao dịch gần thời điểm định giá; đồng thời bỏ qua các thông tin, tài liệu về giá giao dịch và giá bồi thường thực tế do CQĐT cung cấp.

Trên cơ sở đó, ông Đoàn Ngọc Phương chủ trì họp, định hướng Hội đồng định giá ban hành kết luận định giá khu đất 39–39B Bến Vân Đồn tại thời điểm 31/12/2013 là 152,3 tỷ đồng và tại thời điểm 8/9/2014 là 243,7 tỷ đồng, thấp hơn giá thị trường.

Sau khi Công ty Thẩm định giá Thăng Long được thanh toán 450 triệu đồng chi phí thẩm định, ông Phương chỉ đạo cấp dưới yêu cầu ông Tùng đưa lại 130 triệu đồng. Trong đó, ông Phương sử dụng cá nhân 100 triệu đồng, số còn lại 30 triệu đồng đưa cho cấp dưới là bị can Cao Đại Nghĩa (khi đó là Phó Trưởng phòng Giá đất, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất).

CQĐT kiến nghị Bộ NN&MT và Bộ Tài chính xem xét, có biện pháp xử lý đối với Công ty Thẩm định giá Thăng Long; đồng thời đề nghị hai bộ nghiên cứu, đánh giá, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng hình sự nhằm nâng cao hiệu quả công tác định giá.

Theo CQĐT, việc này sẽ góp phần bảo đảm công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự được chính xác, kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật; đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và bảo đảm thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt.