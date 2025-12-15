Như VietNamNet đã đưa tin, liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 22 bị can về 5 tội danh.

Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Như Loan (SN 1960, Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) có nguồn gốc là công sản của chế độ cũ, được UBND TPHCM trưng dụng và giao Tổng cục Cao su (nay là Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định đây là tài sản nhà nước, phải được xử lý, sắp xếp theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg; tuy nhiên, ông Lê Quang Thung, nguyên quyền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su, đã không triển khai theo phương án được phê duyệt.

Tháng 12/2009, ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận với ông Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, và ông Đặng Phước Dừa, khi đó là Chủ tịch HĐTV Công ty Phú Việt Tín, về việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn với giá 1.200 USD/m², thông qua hình thức thành lập và chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín.

Theo thỏa thuận, ông Linh phải chi lại cho phía Tập đoàn Cao su 3 triệu USD, trong đó riêng ông Thung nhận 1,2 triệu USD, tương đương 200 USD/m².

Cảnh sát khám xét, đưa nhiều thùng tài liệu rời biệt thự của CEO Quốc Cường Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngày 30/11/2009, bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn, thống nhất cùng mua khu đất này. Theo thỏa thuận, ông Linh chịu trách nhiệm thu xếp tài chính, ông Dừa thực hiện các thủ tục dự án; lợi nhuận được chia theo tỷ lệ 80% cho Linh và 20% cho Dừa.

Thực hiện thỏa thuận, ông Lê Quang Thung đã chỉ đạo cấp dưới hoàn tất thủ tục thành lập Công ty Phú Việt Tín và đề nghị UBND TPHCM thu hồi khu đất để giao cho doanh nghiệp này. Toàn bộ con dấu và hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín sau đó được giao cho Linh và Dừa quản lý.

Đến ngày 27/1/2010, ông Lê Quang Thung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình, đề xuất phương án chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Harvest Finance do Lê Y Linh sở hữu, với giá trị hơn 7,1 triệu USD.

Với lý do khu đất có đường quy hoạch cắt ngang, bị can Linh và Dừa đề nghị giảm giá và được ông Thung chấp thuận, hạ giá chuyển nhượng xuống 950 USD/m², đồng thời giảm diện tích từ 6.201,9m² còn 5.725m².

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2011, trước thời điểm ông Lê Quang Thung chuẩn bị nghỉ hưu, bị can Lê Y Linh đã bỏ 300.000 USD trong túi màu cam hiệu Hermes, cùng bị can Đặng Phước Dừa mời ông Thung ăn tối tại một nhà hàng và đưa số tiền này để cảm ơn việc ông Thung chỉ đạo chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, đồng thời nhờ tác động để tiếp tục được triển khai dự án.

Ngoài ra, Linh và Dừa còn đưa 250 triệu đồng cho ông Nguyễn Thành Châu, Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai, dịp Tết Nguyên đán năm 2011 và 50.000 USD cho ông Nguyễn Công Tài, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Cao su Bà Rịa, khi ông này nghỉ hưu vào tháng 3/2013, với mục đích cảm ơn.

Số phận khu đất 39-39B Vân Đồn

Theo kết luận điều tra, khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan nắm được thông tin các bị can Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa có nhu cầu chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn nên tìm cách mua lại. Bà Loan đã trực tiếp khảo sát khu đất, kiểm tra quy hoạch và biết rõ Công ty Phú Việt Tín mới được giao đất, chưa nộp tiền sử dụng đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Dù vậy, bà Loan vẫn đàm phán với Linh và Dừa để mua lại dự án, thống nhất để Linh ủy quyền cho Dừa ký “hợp đồng hứa bán” ngày 6/12/2013, chuyển nhượng khu đất cho bà Loan theo hình thức chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, với giá 460,9 tỷ đồng (bao gồm tiền sử dụng đất).

Theo cơ quan điều tra, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Nguyễn Thị Như Loan đã ký thỏa thuận đầu tư và đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng (thuộc Tập đoàn Novaland), cam kết chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp này để thu về hơn 846 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, cơ quan điều tra cho rằng bà Loan hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng.

Đối với khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, kết quả điều tra đến nay xác định Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Nova Phúc Nguyên là bên thứ ba ngay tình, đã triển khai dự án theo quy hoạch của TPHCM và bán toàn bộ sản phẩm cho người dân.

Tuy nhiên, đến nay người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Vì vậy, cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan và kiến nghị TAND TPHCM xem xét, giải quyết trong quá trình xét xử, nhằm bảo đảm quyền lợi của các khách hàng đã mua sản phẩm tại dự án theo quy định pháp luật.