Bà Phạm Thị Hải (75 tuổi, ở Bất Bạt, Hà Nội) hỏi: Tôi là giáo viên đã nghỉ hưu 12 năm, đang nhận lương hưu gần 8 triệu đồng mỗi tháng và thường trực tiếp đến bưu điện xã để nhận tiền mặt cho an tâm.

Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Khánh

Tuy nhiên, từ ngày 1/7, do sáp nhập hành chính, nơi chi trả lương hưu hiện cách nhà tôi hơn chục cây số. Do tuổi cao, việc đi xe máy đường xa không còn an toàn, nên tôi dự định chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng.

Tôi băn khoăn không biết lương hưu hoặc các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội, khi nhận qua tài khoản ngân hàng có phải kê khai và nộp thuế không? Khoản tiền gần 8 triệu đồng mỗi tháng chỉ vừa đủ để hai vợ chồng già chi tiêu, dự phòng khi đau ốm. Nếu phải nộp thuế nữa thì sẽ rất thiệt thòi.

Luật sư Hoàng Tùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Hà Nội) trả lời: Bà Hải và những người đang hưởng lương hưu hoàn toàn có thể yên tâm bởi theo quy định pháp luật hiện hành, lương hưu không phải chịu thuế thu nhập cá nhân – bất kể nhận bằng tiền mặt hay qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, khoản "tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng" đều được xếp vào nhóm thu nhập được miễn thuế. Điều này cũng đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác nhận tại nhiều văn bản hướng dẫn.

Không chỉ vậy, các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cũng không thuộc diện phải nộp thuế, dù nhận bằng tiền mặt hay qua tài khoản ngân hàng. Ngay cả lương hưu và trợ cấp BHXH do nước ngoài chi trả cho người đang sống tại Việt Nam cũng được miễn thuế.

Như vậy, việc bà Hải chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng sẽ không làm phát sinh bất kỳ khoản thuế nào. Khoản tiền gần 8 triệu đồng/tháng vẫn được giữ nguyên, giúp bà yên tâm chi tiêu, chăm sóc sức khỏe mà không lo bị "hao hụt" vì thuế.

Tuy nhiên, luật sư Hoàng Tùng khuyến nghị: Người hưởng lương hưu nên giữ lại các chứng từ hoặc sao kê ngân hàng liên quan đến việc nhận tiền, để đề phòng trường hợp cơ quan bảo hiểm hoặc cơ quan thuế cần kiểm tra, đối chiếu thông tin trong tương lai.

Luật sư kết luận: Lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH – dù nhận bằng cách nào – đều không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc chuyển sang nhận qua tài khoản ngân hàng không những tiện lợi, an toàn mà còn không làm thay đổi quyền lợi của người hưu trí.