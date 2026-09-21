Trên trang cá nhân, diễn viên Nhan Phúc Vinh vừa chia sẻ bức ảnh trên đường chạy khi tham gia cuộc đua Vietnam Mountain Marathon vừa diễn ra ở Sa Pa. Anh chia sẻ hoàn thành đường bùn trơn trượt suốt gần 73,77km, leo độ cao hơn 4022m, đổ dốc 4583m khiến chân bị phồng rộp. Đây là thử thách mà nam diễn viên chinh phục sau khi cầu hôn Khả Ngân ngày 31/8 vừa qua.

Nhan Phúc Vinh

Cặp đôi vốn hẹn hò kín tiếng một thời gian trước khi công khai. Cũng giống như Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân cũng đam mê chạy bộ. Cô từng không ít lần đồng hành cùng bạn trai trên đường đua. Tuy nhiên lần này nữ diễn viên chia sẻ sự tiếc nuối khi phải ở nhà theo dõi người yêu một mình tham gia sự kiện chạy bộ địa hình lâu đời nhất tại Việt Nam.

Cô viết: "Sáng giờ cũng coi live track của gia đình và anh chị em bạn dì thân thương, thiệt nhìn live track mà nhớ năm ngoái. Cũng từng chạy, cũng từng khổ, giờ ngồi nhà uống sinh tố, ăn yummy coi người ta thở lên thở xuống. Mong nhà nhà đều về đích xinh tươi, đẹp trai đẹp gái".

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân tại giải Marathon Quy Nhơn 2024.

Nhan Phúc Vinh nổi tiếng trong giới diễn viên vì đam mê dành cho marathon. Anh liên tục tham gia các giải chạy trong và ngoài nước, chinh phục các địa hình khó với cự ly dài. Nhan Phúc Vinh từng được fan đặt cho nickname "Nam diễn viên chạy khỏe nhất Việt Nam" khi bơi biển 3,8km, sau đó đạp xe 180km và chạy bộ liên tục 42km. Anh hoàn thành tất cả các môn này sau hơn 15 giờ vận động liên tục.

Anh từng chia sẻ trên VTV: "Thể thao là thứ Vinh yêu thích từ bé. Trước khi tham gia nghệ thuật Vinh cũng đã tốt nghiệp ĐH Sư phạm Thể thao ở Cần Thơ nên sau này chơi thể thao nhiều".

Nhan Phúc Vinh có đam mê đặc biệt dành cho thể thao.

Nam diễn viên từng nói với VietNamNet, có thể với nhiều người, những buổi tập là hành xác, mệt mỏi, mất thời gian nhưng anh lại cảm thấy rất tuyệt vời. "Tôi không thích đi du lịch, cũng không thích la cà với bạn bè nhiều nên lại đi tìm các giải chạy và lọt vào ultra trail. Tôi chơi thể thao nhiều nhưng chỉ tập gym, hoạt động trong 1-2 tiếng. Nó khác hoàn toàn với ultra trail là chạy mười mấy tiếng. Do vậy, sau khi lao vào chạy, các ngón chân bầm tím, người đau nhức và mất 5-7 ngày sau mới hồi phục. Đó cũng là khoảnh khắc để mình tạm thời quên đi cuộc sống này và sống trong thế giới khác".

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, đến từ Cần Thơ, là gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng với các phim: Không ngại cưới chỉ cần một lý do, Nhà mình lạ lắm, Đừng làm mẹ cáu, Anh có phải đàn ông không?, Tình yêu và tham vọng, Ngày ấy mình đã yêu...

Nhan Phúc Vinh chia sẻ về đam mê chạy marathon trên VTV:

Ảnh: FBNV

Video: VTV