Doanh nghiệp đang chịu áp lực kép từ tăng trưởng và phát triển bền vững, bài toán không còn nằm ở công nghệ hay vốn đầu tư mà ở con người. Nhân sự được đào tạo đúng hướng, theo các chuẩn mực quốc tế, đang trở thành nền móng quyết định để doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh một cách thực chất và bền vững.

Chuyên gia IXCERT đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISo 45001 (trụ cột ESG) tại công ty sản xuất kinh doanh thuốc lá

ESG không còn là “làm hay không” mà “làm bằng cách nào”

Việt Nam gia nhập sân chơi toàn cầu, tham gia hầu hết tất cả các hiệp ước, hiệp định trên thế giới, bắt buộc doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định và thông lệ khi đưa hàng hóa vào chuỗi cung ứng.

Thế giới đặt ra mục tiêu phát triển bền vững, tại Việt Nam ESG trở thành thuật ngữ quen thuộc và được ví von là “giấy thông hành” trong thị trường quốc tế. Một số ít doanh nghiệp đã tiên phong thực hành ESG nhưng đa số doanh nghiệp đều thiếu nền tảng do chưa hiểu cần bắt đầu từ đâu, làm bằng cách nào, vì vậy ESG chưa thực sự làm để “chạm” đến gốc rễ của vấn đề.

Chuyên gia IXCERT đào tạo ISO 14001 hệ thống quản lý môi trường (trụ cột E) tại công ty lĩnh vực dệt may

Doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ, hệ thống quản trị, dây chuyền sản xuất nhưng quên rằng hệ thống cần nhân sự có năng lực vận hành. Nhân sự trở thành “điểm nghẽn” lớn nhất trong hành trình phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp có đội ngũ đông đảo, giàu kinh nghiệm thực tiễn, nhưng lại thiếu nền tảng quản trị theo chuẩn quốc tế, dẫn đến tình trạng vận hành dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, thiếu tính đồng bộ và khó kiểm soát rủi ro.

Vì vậy, doanh nghiệp cần làm nhất là giải quyết cốt lõi là đào tạo xây dựng, triển khai chiến lược ESG và báo cáo ESG, tập trung vào con người vận hành hệ thống đầu tiên, sau đó mới đến công cụ và công nghệ hỗ trợ.

Nhân sự công ty lĩnh vực sản xuất bao bì được đào tạo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (trụ cột ESG). Ảnh: IXCERT

Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế: Xây nền thay vì “chữa cháy”

Hiện nay, các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064 và ISO 50001 đóng vai trò như một “khung xương sống” của ESG giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản trị bài bản.

Điểm chung của các tiêu chuẩn này không nằm ở chứng nhận, mà ở việc tạo ra một hệ tư duy vận hành chuẩn hóa, giúp doanh nghiệp chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động.

Một khi đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản về ESG - phát triển bền vững theo khung GRI hoặc tiêu chuẩn ISO, ESG không còn là một “nhiệm vụ bổ sung” mà trở thành một phần tự nhiên trong hoạt động hàng ngày.

Yếu tố E (Môi trường) được hiện thực hóa thông qua các thực hành quản lý môi trường theo ISO 14001, quản lý tốt năng lượng ISO 50001, kiểm kê khí nhà kính ISO 14064, kiểm kê phát thải trên sản phẩm ISO 14067…

Yếu tố S (Xã hội) được củng cố bằng các chính sách an toàn, sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001, SA 8000…

Yếu tố G (Quản trị) được đảm bảo nhờ hệ thống quản lý chất lượng và quy trình minh bạch theo ISO 9001, bảo mật an toàn thông tin ISO/IEC 27001, quản lý nhân sự ISO 30400…

Tích hợp này giúp doanh nghiệp không cần “chạy theo” các báo cáo ESG, mà ngược lại, dữ liệu và kết quả đã được hình thành một cách tự nhiên trong quá trình vận hành.

Chuyên gia IXCERT đào tạo kiểm kê khí nhà kính ISO 14064-1 (trụ cột E) tại công ty sản xuất linh kiện ô tô

Đào tạo - đầu tư chiến lược cho tương lai

Để đạt được điều này, doanh nghiệp cần một chiến lược đào tạo bài bản và dài hạn. Việc đào tạo không nên dừng ở các khóa học ngắn hạn, mà cần được thiết kế theo lộ trình, gắn với từng cấp độ và vai trò trong doanh nghiệp. IXCERT - Một thương hiệu toàn cầu của ISOCERT cung cấp các chương trình “cầm tay chỉ việc”, có sự đồng hành của chuyên gia sẽ giúp nhân sự không chỉ hiểu mà còn áp dụng được vào công việc hàng ngày.

Đào tạo tiêu chuẩn ISO 22000 về an toàn vệ sinh thực phẩm cho doanh nghiệp. Ảnh: ISOCERT

Danh sĩ, nhà giáo dục Thân Nhân Trung nói: "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Theo đó, nhân sự chính là “nguyên khí” quyết định năng lực phát triển bền vững của doanh nghiệp. Khi “nguyên khí” được nuôi dưỡng đúng hướng, doanh nghiệp mới đủ nội lực để chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

