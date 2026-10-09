Đây là bước kiện toàn tổ chức sau Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội và tổ chức các hoạt động Phật sự trên địa bàn Thành phố.

Theo các quyết định được công bố, Thượng tọa Thích Đạt Đức làm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo; Thượng tọa Thích Thiện Thuận làm Trưởng ban Hoằng pháp - Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Trí Chơn làm Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ.

Hòa thượng Thích Hiển Đức làm Trưởng ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội; Thượng tọa Thích Chơn Phát làm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Nhuận Trí làm Trưởng ban Pháp chế - Kiểm soát. Sáu ban chuyên ngành có từ 40 đến 60 thành viên/ban.

Dịp này, Ban Trị sự cũng chuẩn y nhân sự Phân ban Ni giới gồm 54 thành viên, do Ni sư Thích nữ Từ Thảo làm Trưởng Phân ban; bổ nhiệm Thượng tọa Thích Tâm Hải phụ trách Thông tin Truyền thông.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức lễ công bố, trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn và văn phòng. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Đối với Văn phòng Ban Trị sự, các quyết định bổ nhiệm gồm 7 phó văn phòng, 4 nhân viên và Tổ sự kiện gồm 10 thành viên, do Thượng tọa Thích Quảng Chơn làm Tổ trưởng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM chúc mừng chư tôn đức và các thành viên vừa nhận nhiệm vụ. Hòa thượng đề nghị nhân sự mới phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đặt công việc chung của Giáo hội lên hàng đầu.

Hòa thượng lưu ý các ban chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực và Văn phòng Ban Trị sự, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời phát huy năng lực của từng thành viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm và phụng sự đạo pháp.

“Bên cạnh kiến thức và sở trường chuyên môn, chư tôn đức tham gia các ban cần có kiến thức tổng quan, phát huy năng lực để đóng góp cho Phật giáo Việt Nam, bảo đảm hoạt động theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quy chế Tăng sự”, Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Quý - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đã phổ biến thông tư của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vận động cúng dường tài chính tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 5 - 7/11/2026 ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM. Thành phố là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, hiện có hơn 11.000 tăng ni và hơn 2.300 cơ sở tự viện.