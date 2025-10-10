James Mac – một nhân viên bán xe có tài khoản TikTok mang tên Jimbo Whips thường chia sẻ những “mẹo nghề” về cách chọn mua xe mới và xe cũ. Trong một video gần đây, anh hóa thân thành khách hàng sành sỏi bước vào đại lý với loạt câu hỏi khiến bất cứ nhân viên nào cũng phải nể phục.

Thay vì hỏi vu vơ kiểu “có xe hybrid nào không?” hay “tôi có thể trả góp 300 USD/tháng không?”, nhân vật này đã nghiên cứu kỹ danh mục xe của đại lý và biết chính xác chiếc xe mình muốn xem. Ngay khi gặp nhân viên, anh hỏi:

“Tôi muốn xem chiếc F5234A. Trước khi lái thử, anh có thể cho tôi xem báo cáo Carfax không? Tôi cần đảm bảo xe không từng bị hư hại. Ngoài ra, tôi cũng muốn có bản định giá của KBB và JD Power để tham khảo giá trị thực của xe.”

Xem video:

Jimbo giải thích, việc kiểm tra các báo cáo này giúp người mua tránh lãng phí thời gian nếu xe có lịch sử tai nạn hoặc bị triệu hồi chưa khắc phục. Anh cũng không quên hỏi tiếp:

“Xe có đủ hai chìa khóa, sổ hướng dẫn và phiếu sửa chữa (RO) chứ?”

“RO” – viết tắt của Repair Order – là tài liệu ghi lại những hạng mục bảo dưỡng hoặc sửa chữa mà đại lý đã thực hiện. “Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng xe được bảo dưỡng đầy đủ trong thời gian đại lý sở hữu,” Jimbo nói.

Phần cuối đoạn video, Jimbo đề cập đến vấn đề tài chính, “chiêu” mà anh cho là lợi hại nhất khi mua xe cũ:

“Tôi muốn biết đại lý hợp tác với bao nhiêu tổ chức tài chính, vì tôi đã được ngân hàng tín dụng (credit union) duyệt vay trước với lãi suất 4,9%. Nếu các anh có thể bằng hoặc tốt hơn mức đó, tôi sẽ ký luôn cho tiện.”

Theo Jimbo, việc chuẩn bị sẵn khoản vay trước khi đến đại lý giúp người mua nắm rõ giới hạn chi tiêu và so sánh được mức lãi suất, tránh rơi vào “bẫy” tài chính mà nhiều đại lý thường đưa ra.