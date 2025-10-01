Doanh nhân Sanjay Ghodawat – nhà sáng lập hãng hàng không Star Air, nổi tiếng tại thành phố Kohlapur (Ấn Độ) – từ lâu đã được biết đến là một tay chơi siêu xe có tiếng.

Đại gia sở hữu dàn superbike “khủng”.

Hồi đầu năm nay, ông gây sốc khi tậu liền 3 chiếc Rolls-Royce trong cùng một ngày. Ngoài dàn xe sang đến từ BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Bentley, Jaguar, Porsche hay Audi, vị tỷ phú còn sở hữu bộ sưu tập superbike đồ sộ khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Ông từng mua liền một lúc 3 chiếc Rolls-Royce.

Mới đây, Ghodawat đăng tải loạt hình ảnh về chiếc BMW S1000RR và chia sẻ niềm đam mê với xe phân khối lớn. Khi được hỏi lý do vừa sưu tập xe hơi vừa giữ nhiều môtô, ông trả lời bằng câu nói quen thuộc: “Bốn bánh đưa thân xác đi, hai bánh đưa tâm hồn đi”.

Ghodawat tiết lộ, mơ ước được sở hữu những chiếc môtô tốc độ đã có từ thời thơ ấu, bởi “cảm giác lái xe hai bánh gắn kết con người với thiên nhiên quanh mình”.

Niềm đam mê này khởi nguồn từ thời đi học, khi ông sở hữu chiếc Luna – chiếc xe hai bánh đầu tiên. Sau đó, ông chuyển sang Hero Honda CD100 và thường xuyên tham gia các cuộc đua nhỏ.

Trên quan điểm triết lý, Ghodawat cho rằng cuộc đời giống như đi xe máy: bánh trước tượng trưng cho sự nỗ lực, bánh sau tượng trưng cho kỷ luật – chỉ khi cân bằng cả hai, con người mới tiến về phía trước.

Không chỉ dừng ở superbike, gara nhà Ghodawat còn là “bảo tàng” siêu xe với Lexus LX 500d, Jaguar XF, Bentley Flying Spur mới, hai chiếc Range Rover, Mercedes S-Class, Rolls-Royce Cullinan Series II, Bentley Bentayga, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Maybach S-Class…

Đặc biệt, vào tháng 9 năm ngoái, ông tiếp tục gây chú ý khi nhận bàn giao 3 chiếc Rolls-Royce trong cùng một sự kiện: Cullinan Series II màu xanh Iguazu Blue, Ghost Series II màu đỏ Bohemian Red và Spectre – mẫu xe điện đầu tiên của Rolls-Royce – màu xanh ngọc Imperial Jade.

Với mức giá lần lượt từ 7,5 crore đến hơn 10 crore rupee (theo giá xuất xưởng), đây là màn “chơi lớn” hiếm thấy ngay cả trong giới siêu giàu.

Theo Cartoq