Sự việc nói trên xảy ra tại một cửa hàng Scooter's Coffee ở thành phố Ames, bang Iowa, Mỹ, khi một phụ nữ tên Kepler đang chờ nhận đồ uống tại khu vực mua hàng qua cửa sổ. Bất ngờ, cô nghe thấy tiếng mèo con kêu liên tục phát ra từ chiếc ô tô Honda của mình.

Sau khi kiểm tra, Kepler phát hiện một chú mèo nhỏ đã chui vào bên trong và mắc kẹt phía sau lưới tản nhiệt. Không gian chật hẹp cùng nhiệt độ cao khiến con vật nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Nhân viên dịch vụ động vật của Trạm cứu hộ động vật Ames được gọi tới để hỗ trợ. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận chú mèo từ phía dưới gầm xe. Trong tình huống này, lực lượng cứu hộ quyết định nhờ đến sự trợ giúp của một đơn vị chuyên nghiệp.

Cole Denning và Jordan McKnight, hai nhân viên của Central Iowa Towing and Recovery, nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi nâng chiếc Honda lên và kiểm tra vị trí con vật mắc kẹt, cả hai nhận thấy việc tiếp cận từ phía dưới gần như không khả thi.

“Cả hai chúng tôi đều đi đến kết luận rằng cách duy nhất để đưa nó ra ngoài là phải tháo rời toàn bộ phần đầu xe”, Jordan McKnight chia sẻ.

Hai nhân viên cứu hộ sau đó bắt tay vào công việc. Các tấm ốp và bộ phận phía trước xe lần lượt được tháo ra, trong đó có những chi tiết nằm quanh khu vực nắp ca-pô và cụm đèn pha.

Theo thông tin từ trung tâm cứu hộ, chú mèo con lúc này đang thở hổn hển và có dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó bị ảnh hưởng bởi sức nóng. Vì vậy, việc giải cứu được tiến hành cẩn thận nhưng nhanh chóng.

Sau khoảng 15 phút, nhóm cứu hộ đã tạo được khoảng trống đủ lớn để đưa tay vào bên trong và kéo chú mèo ra ngoài. Chiếc Honda sau đó cũng được lắp ráp lại để chủ xe có thể tiếp tục hành trình.

Chú mèo được đưa đến cơ sở chăm sóc động vật và được đặt tên là Fika.

Chú mèo được đưa đến cơ sở chăm sóc động vật và được đặt tên là Fika, theo một từ trong tiếng Thụy Điển chỉ khoảng thời gian mọi người cùng nghỉ ngơi, uống cà phê hoặc trà.

Câu chuyện càng trở nên đặc biệt khi người trực tiếp tham gia giải cứu, Jordan McKnight, quyết định nhận nuôi Fika sau khi chú mèo được triệt sản.

Theo Carscoops

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