Tại Hàn Quốc, bác sĩ, luật sư hay thẩm phán từ lâu được xem là những nghề nghiệp hấp dẫn trên thị trường hẹn hò. Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI đang khiến nhân viên các công ty chip, với mức thưởng lớn, trở thành nhóm được nhiều người độc thân chú ý.

"Thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy khách hàng có xu hướng ưu tiên những người làm việc tại các công ty bán dẫn như SK Hynix và Samsung Electronics, cũng như những người làm trong lĩnh vực liên quan đến AI", đại diện công ty mai mối Gayeon cho biết.

Samsung Electronics và SK Hynix đều gia nhập nhóm doanh nghiệp có vốn hóa trên một nghìn tỷ USD trong năm nay. Giá cổ phiếu của hai công ty lần lượt tăng khoảng 95% và 135% từ đầu năm, theo CNBC.

Nhân viên các công ty chip trở thành đối tượng hẹn hò được săn đón. Ảnh: LightRocket

Sức hút của nhân viên ngành chip còn đến từ những khoản thưởng lớn. Năm ngoái, SK Hynix đồng ý dành 10% lợi nhuận hoạt động để chia cho nhân viên, tương đương khoảng 700 triệu won (hơn 500.000 USD) mỗi người. Con số này được bài viết cho biết cao hơn 15 lần mức lương trung bình hàng năm của người Hàn Quốc năm 2025.

Nhân viên bộ phận chip nhớ của Samsung cũng được nhận thưởng theo thỏa thuận tiền lương, dù mức này thấp hơn đồng nghiệp tại SK Hynix.

Sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn bạn đời diễn ra khi ngày càng nhiều người độc thân Hàn Quốc xem hôn nhân như một cách cải thiện năng lực tài chính. Truyền thông nước này thậm chí dùng cụm từ "đòn bẩy hôn nhân" để mô tả việc hai người cùng đóng góp thu nhập nhằm nhanh chóng tích lũy tiền đặt cọc mua nhà hoặc xây dựng danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, theo Gayeon, thu nhập không phải yếu tố duy nhất. Những người làm trong ngành bán dẫn khi tìm bạn đời cũng có xu hướng quan tâm đến nhiều đặc điểm khác.

"Khách hàng làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bán dẫn hiện cũng có xu hướng xem xét nhiều yếu tố hơn ở đối phương, thay vì chỉ quan tâm đến nghề nghiệp hay tài chính", đại diện Gayeon nói.

Sức hút của nhân viên Samsung và SK Hynix cũng trở thành chủ đề cho một chương trình hẹn hò trên kênh YouTube Teo. Chương trình ghép đôi những nhân viên độc thân của hai tập đoàn được phát ngày 13/8 và thu hút khoảng 650.000 lượt xem.

Đại diện Teo cho biết chương trình khai thác cuộc sống bận rộn của nhân viên văn phòng thông qua chủ đề hẹn hò, vốn dễ tạo sự đồng cảm với khán giả. Theo người này, thời điểm phát sóng cũng trùng với giai đoạn hai công ty hưởng lợi từ làn sóng AI, giúp nội dung nhận được sự quan tâm rộng hơn.

Ảnh hưởng của cơn sốt AI còn lan đến giáo dục đại học, lĩnh vực có vai trò quan trọng trong xã hội Hàn Quốc.

Tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU), thường được ví như "Harvard của Hàn Quốc", ngành Kỹ thuật điện và máy tính đang trở nên phổ biến khi được xem là một trong những hướng đi trực tiếp tới các công việc liên quan AI và bán dẫn.

Theo số liệu của trường, năm nay, khoảng 9/10 sinh viên chưa xác định chuyên ngành tại Khoa Kỹ thuật lựa chọn Kỹ thuật điện và máy tính. Tỷ lệ này chỉ khoảng 2/10 vào năm 2023.

Lim, một chuyên gia được CNBC dẫn lời, cho rằng sinh viên Hàn Quốc không đơn thuần chạy theo khái niệm AI mà đang hướng tới những cơ hội việc làm cụ thể trong nước.

"Sinh viên Hàn Quốc không đơn giản chạy theo 'AI' như một chủ đề trừu tượng - họ đang hướng tới con đường cụ thể và dễ nhìn thấy vào các bộ phận phần cứng như Samsung và SK Hynix", Lim nói.

Theo bà, các công việc này mang lại "phần thưởng rõ ràng và tức thời hơn", nhờ cơ hội có vị trí ổn định tại các tập đoàn lớn.

Những thay đổi trên cho thấy làn sóng AI tại Hàn Quốc không chỉ tác động đến giá cổ phiếu hay ngành công nghiệp bán dẫn. Khi AI thúc đẩy nhu cầu chip và kéo theo lợi nhuận, sức hút của những công việc liên quan công nghệ cũng bắt đầu ảnh hưởng đến những quyết định mang tính đời sống như chọn bạn đời, nội dung giải trí và định hướng nghề nghiệp của thế hệ trẻ.

(Theo CNBC)

New York cấm học sinh từ mầm non đến lớp 8 dùng AI Thị trưởng New York Zohran Mamdani ban hành lệnh tạm dừng một năm sử dụng AI tại trường công lập, cho rằng chưa có đủ bằng chứng độc lập về lợi ích của công nghệ này với trẻ nhỏ.

N