Nâng chuẩn kỹ năng sản xuất thông minh cho chuỗi cung ứng

Theo thông tin từ Apple, Trung tâm Giáo dục Apple tại Hà Nội, vận hành thông qua hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội, sẽ chính thức bắt đầu các khóa học từ mùa thu năm nay.

Cơ sở này tập trung đào tạo kỹ thuật và phát triển kỹ năng cho nhân sự làm việc tại các nhà máy cung ứng linh kiện, lắp ráp ở Việt Nam.

Trung Tâm Giáo dục Apple, mô hình đầu tiên được triển khai tại Việt Nam, vận hành dưới sự hợp tác cùng Đại học Bách Khoa Hà Nội, sẽ bắt đầu cung cấp các khoá học mới từ mùa thu năm nay. Ảnh: Apple

Chương trình kết hợp học trực tuyến và thực hành trực tiếp, trang bị cho người học các kỹ năng theo nhu cầu như: kiến thức nền tảng về sản xuất thông minh, robotics và công nghệ tự động hóa. Bên cạnh đó, trung tâm đào tạo các nội dung về kỹ năng mềm của nhà lãnh đạo và nghiệp vụ trưởng chuyền sản xuất.

Dự án tại Việt Nam thuộc khuôn khổ Quỹ Phát triển nhân viên của nhà cung cấp trị giá 50 triệu USD của Apple trên toàn cầu.

Đánh giá về sự hợp tác chiến lược, GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định "hợp tác xây dựng Trung Tâm Giáo dục Apple đầu tiên tại Việt Nam mang ý nghĩa chiến lược".

Thông qua đó, hai bên sẽ cùng thúc đẩy các chương trình đào tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng và củng cố nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam.

Hiện tại, các chương trình đào tạo dành cho chuỗi cung ứng tại Việt Nam gồm gần 20 nội dung khác nhau. Điển hình là khóa học về vận hành, lập trình và bảo trì robotics đang triển khai tại 5 nhà máy.

Theo kế hoạch, bộ khóa học mở rộng của trung tâm sẽ tiếp tục được đưa tới hơn 30 cơ sở của các đối tác cung ứng trên cả nước.

Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng

Trong khi đó, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và hãng bảo mật Kaspersky vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) có thời hạn ba năm nhằm phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng tại Việt Nam.

Thỏa thuận kết hợp năng lực đào tạo của PTIT với thế mạnh về tình báo mối đe dọa và kinh nghiệm quốc tế của Kaspersky.

Được ký kết vào tháng 7/2026, Biên bản ghi nhớ (MOU) chính thức thiết lập quan hệ hợp tác đào tạo trong thời hạn ba năm giữa Kaspersky và PTIT, tập trung vào giáo dục an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho thế hệ trẻ Việt Nam. Ảnh: Hiền Nhi

Chương trình hợp tác tập trung bổ sung các khóa đào tạo mới vào hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học của PTIT, giúp sinh viên tiếp cận các công nghệ, sản phẩm phần mềm thực tế trong ngành an toàn thông tin.

PGS.TS Đặng Hoài Bắc, Giám đốc Học viện, khẳng định việc kết hợp thế mạnh đào tạo và nghiên cứu của PTIT với năng lực chuyên môn của Kaspersky trong lĩnh vực tình báo mối đe dọa mạng sẽ trang bị cho thế hệ chuyên gia tương lai những năng lực cần thiết để bảo vệ không gian số.

“Hai bên cam kết cùng xây dựng một hệ sinh thái nhân lực an ninh mạng vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng những thách thức trong tương lai, qua đó góp phần bảo vệ hạ tầng số quốc gia và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ an toàn”, ông chia sẻ.

Trong khuôn khổ hợp tác, chuyên gia từ Đội ngũ Nghiên cứu và Phân tích toàn cầu (GReAT) của Kaspersky đã trực tiếp hướng dẫn sinh viên PTIT và Học viện Công nghệ Singapore (SIT) tại hội thảo chuyên đề về phân tích mã độc.

Sinh viên được tiếp cận thực tế với các phương pháp điều tra, bóc tách mã độc đang được áp dụng trong thực tiễn điều tra an ninh mạng.

Sự tham gia trực tiếp của các tập đoàn công nghệ toàn cầu vào môi trường đào tạo đại học giúp chương trình học bám sát yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.