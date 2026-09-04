Ngày 2/9, ông Zohran Mamdani công bố chính sách áp dụng trong năm học 2026-2027, hạn chế toàn bộ các công cụ AI tạo sinh trực tiếp cho học sinh từ mầm non đến hết lớp 8.

Quy định ảnh hưởng khoảng 600.000 học sinh tại hệ thống trường công lập New York, từ chương trình dành cho trẻ 2 tuổi đến lớp 8.

Văn phòng thị trưởng mô tả đây là một trong những lệnh tạm dừng AI hướng đến học sinh có quy mô lớn nhất tại Mỹ.

Thị trưởng New York Zohran Mamdani. Ảnh: nyc.gov

"Trẻ em cần giáo viên và sự kết nối giữa người với người để học tập và trưởng thành", ông Mamdani nói tại cuộc họp báo.

Theo thị trưởng New York, học sinh cần phát triển kỹ năng cùng bạn bè, xây dựng mối quan hệ với giáo viên và tự giải quyết những vấn đề khó thay vì dựa vào công nghệ.

Ông cho biết chưa thấy nghiên cứu "không thiên lệch" nào chứng minh AI mang lại lợi ích cho giáo dục học sinh tiểu học và THCS.

"Ngành công nghệ muốn chúng ta tin rằng giáo dục trẻ nhỏ có AI hỗ trợ không chỉ là điều không thể tránh khỏi mà còn cần thiết. Chúng tôi không nghĩ như vậy", Mamdani nói.

Dù hạn chế AI với học sinh nhỏ tuổi, New York dự kiến triển khai các chương trình thí điểm cho khoảng 50.000 học sinh THPT.

Các em có thể sử dụng một số công cụ như Quill, Edia, Brisk Teaching, Playlet và Intel AI-Ready Schools trong thời lượng giới hạn mỗi tuần.

Học sinh THPT cũng sẽ được tham gia hai buổi học về AI mỗi năm, mỗi buổi 45 phút. Thành phố cho biết các lớp này nhằm giúp học sinh phát triển khả năng tư duy phản biện về AI trước khi bắt đầu phụ thuộc vào công nghệ.

Tuy nhiên, các ứng dụng chatbot AI có khả năng tương tác trực tiếp với học sinh sẽ bị cấm hoàn toàn.

Giáo viên vẫn được phép sử dụng các công cụ AI đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của hệ thống trường công lập New York, trong đó có ứng dụng hỗ trợ soạn giáo án, lên lịch và các công việc hành chính.

Học sinh khuyết tật cũng có thể tiếp tục sử dụng công nghệ hỗ trợ.

Động thái của New York được xem là một trong những chính sách hạn chế AI nghiêm ngặt nhất trong giáo dục Mỹ.

Một số khu học chánh khác, trong đó có Los Angeles, cũng đang xem xét cách quản lý công nghệ này trong trường học.

New York từng tạm thời cấm ChatGPT tại các trường công lập sau khi chatbot được ra mắt năm 2022.

Lệnh cấm sau đó được dỡ bỏ và hệ thống trường học chuyển sang sử dụng một trợ lý giảng dạy ứng dụng AI.

Google, Anthropic và Microsoft, những công ty lớn trong lĩnh vực AI, chưa đưa ra bình luận về chính sách mới của New York.

(Theo PCmag, Firstpost)