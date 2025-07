Trong khuôn khổ trong khuôn khổ Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở Kusanone, tại xã Đông Trạch (Quảng Trị) diễn ra lễ bàn giao đất đã được rà phá bom mìn.

Hình ảnh buổi lễ bàn giao

Tham dự lễ bàn giao có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Naoki Ito, ông Trần Ngọc Lân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, Giám đốc quốc gia Nhóm tư vấn bom mìn (MAG Việt Nam) bà Sarah Goring và các đại biểu khác.

Tỉnh Quảng Trị (trước đây là tỉnh Quảng Bình) được coi là một trong những khu vực bị ô nhiễm bom chùm nghiêm trọng nhất trong cả nước, với khoảng 6.000 người thương vong từ sau chiến tranh đến nay chỉ riêng tại khu vực tỉnh Quảng Bình cũ.

Ngoài ra, do bom mìn chưa được xử lý, nhiều khu đất vẫn bị bỏ hoang. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ các hoạt động rà phá bom mìn tại Việt Nam suốt hơn 20 năm qua. Đối với các hoạt động tại tỉnh Quảng Bình cũ, Nhật Bản đã viện trợ tổng cộng khoảng 5,5 triệu USD cho MAG từ năm 2015.

Tổng diện tích đất được bàn giao, bao gồm cả 3km² trong buổi lễ hôm nay, đã lên tới hơn 26km², mang lại lợi ích cho hơn 137.000 người dân địa phương.

Đối với các hoạt động tại tỉnh Quảng Bình cũ, Nhật Bản đã viện trợ tổng cộng khoảng 5,5 triệu USD cho MAG từ năm 2015.

Thông qua đó, dự án không chỉ đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân địa phương mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực. Dự án cũng triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là trẻ em, về nguy cơ từ bom mìn và cách ứng phó khi phát hiện vật liệu nổ.

Tại lễ bàn giao, Đại sứ Ito Naoki phát biểu: “Tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước đây là huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), tôi cảm thấy vui mừng khi thấy các khu vực đất đai đã được MAG Việt Nam loại bỏ bom mìn chưa phát nổ được bàn giao cho người dân địa phương.

Việc đảm bảo thật nhiều diện tích đất an toàn, cũng như sự an toàn và an tâm cho cuộc sống của người dân tại tỉnh Quảng Trị là điều cần thiết. Cộng đồng quốc tế cần hợp tác để cùng loại bỏ bom chùm và các loại bom mìn khác”.

Đại sứ Ito cũng đã thị sát hiện trường nơi đang diễn ra các hoạt động rà phá bom mìn theo Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (GGP) năm tài chính thứ 6, cũng như giao lưu với người dân địa phương.