Trao đổi với PV tờ Asia Nikkei sáng nay, 16/1, ông Tetsuo Saito, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, cho biết, Bộ đã bắt đầu thực hiện các thủ tục thu hồi và hủy bỏ giấy Chứng nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường cho 3 mẫu xe do Daihatsu sản xuất bao gồm Gran Max- thương hiệu riêng của Daihatsu và 2 mẫu xe TownAce của Toyota và Bongo của Mazda do Daihatsu sản xuất.

Với lệnh xử phạt này, hãng xe con của Toyota sẽ bị cấm sản xuất hàng loạt 3 mẫu xe cho đến khi được cấp chứng nhận trở lại.

Trước khi việc hủy bỏ giấy chứng nhận an toàn chất lượng xe được công bố chính thức, Bộ sẽ tổ chức một buổi điều trần với Daihatsu vào ngày 23/1 tới đây. Bên cạnh đó, Bộ cũng dự kiến ban hành quy định quản lý siết chặt theo Đạo luật quản lý phương tiện vận tải đường bộ, yêu cầu Daihatsu cải tổ lại một cách mạnh mẽ cơ cấu tổ chức của mình.

Gần như mọi hoạt động của Daihatsu đang phải tạm dừng sau bê bối gian lận thử nghiệm an toàn.

Thông thường theo quy định, trước khi sản xuất một mẫu ô tô mới, các nhà sản xuất phải có được Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm đối với mẫu xe.

Các nhà sản xuất cung cấp xe mẫu để thử nghiệm. Giấy chứng nhận sẽ được cấp sau vượt qua quy trình đánh giá kiểm tra của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản để xác định chiếc xe có đảm bảo chất lượng và an toàn không.

Sau khi chứng nhận bị hủy bỏ, xe mới sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra và nhà sản xuất không thể sản xuất hàng loạt mẫu xe đó cho đến khi đạt được chứng nhận lại.

Trước đó, như truyền thông quốc tế đưa tin, kể từ ngày 20/12/2023, công ty Daihatsu thông báo dừng hoạt động toàn bộ các dây chuyền sản xuất ô tô tại Nhật Bản vô thời hạn dù cho các lô hàng mới đã lại được giao ở Indonesia và Malaysia.

Đồng thời, Toyota cũng thông báo dừng phân phối toàn bộ xe do Daihatsu sản xuất tại Nhật Bản và các nước. Nguyên nhân là do hãng đã phát hiện có những sai sót nghiêm trọng trong quá trình thử nghiệm an toàn và chất lượng xe đối với 64 mẫu xe và 3 động cơ, trong đó, 22 mẫu mang thương hiệu Toyota.

Khoảng 60% trong tổng số 1,42 triệu ô tô mà Daihatsu đã bán ra trong năm 2023 là dành cho thị trường nội địa Nhật Bản. Do đó, bên cạnh tổn thất về doanh số bán hàng, Daihatsu còn phải đàm phán với các nhà cung cấp về việc bồi thường phần doanh thu bị mất của các đơn vị này khi hãng ngừng sản xuất cũng như hỗ trợ chi phí cho các đại lý bán xe Daihatsu bị khách hàng quay lưng sau bê bối. Tại Nhật Bản, Daihatsu có hơn 423 nhà cung cấp cấp 1 và 30.000 đại lý bán xe trên cả nước.

Toyota Avanza là mẫu xe duy nhất ở Việt Nam bị ảnh hưởng của vụ bê bối.

Trong khoảng 20 mẫu xe Toyota "dính" bê bối gian lận kiểm nghiệm an toàn và chất lượng của công ty con Daihatsu, có nhiều tên xe quen thuộc với người dùng Việt Nam Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Veloz Cross, Toyota Avanza... Tuy nhiên, theo danh sách công bố hồi tháng 12/2023, chỉ có mẫu xe Avanza bản số sàn là mẫu xe duy nhất của Toyota đang bán tại Việt Nam bị dừng bán.

Theo Nikkei

