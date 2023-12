Sáng nay, 22/12, Toyota Việt Nam (TMV) đã phản hồi tới VietNamNet về sự ảnh hưởng bởi vụ bê bối gian lận kiểm tra an toàn xe của công ty Daihatsu (công ty con của Nhật Bản) đến thị trường Việt Nam.

Theo đó, TMV cho biết, ngay sau buổi họp báo của hãng mẹ Toyota về vấn đề này tại Nhật Bản, chiều ngày 20/12, TMV đã chủ động tạm dừng vận chuyển tất cả những lô xe có liên quan đến Daihatsu tới các đại lý để xác nhận thêm thông tin cụ thể cho thị trường Việt Nam.

"Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu chi tiết về những bất thường nói trên, chúng tôi chỉ ngừng giao 1 mẫu xe bị ảnh hưởng tại Việt Nam là Avanza Premio phiên bản số sàn (MT)", TMV cho hay.

Toyota Avanza MT là mẫu xe duy nhất bị ảnh hưởng tại Việt Nam liên quan đến bê bối của Daihatsu. (Ảnh: TMV)

Theo kết quả điều tra của Ủy ban độc lập thuộc bên thứ 3, trong quá trình thử nghiệm khí thải và tiêu thụ nhiên liệu tại nước ngoài, có một sửa đổi không phù hợp trên mẫu xe Avanza Premio MT.

Cụ thể, "một sửa đổi không phù hợp" đã được Daihatsu can thiệp, điều chỉnh khiến chiếc Avanza thử nghiệm đạt kết quả khí thải và mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn so với mẫu xe thực tế bán ra thị trường. Hiện tại, việc chứng nhận mẫu xe này tại nước ngoài đang được các cơ quan kiểm tra và chứng nhận độc lập xem xét.

"Đây là một bất thường về mặt thủ tục chứng nhận xe tại nước ngoài. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các mẫu xe Toyota Avanza Premio đều tuân thủ các quy định khi thử nghiệm và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn theo quy chuẩn Việt Nam", TMV khẳng định. Việc tạm dừng này đang được hiểu là vô thời hạn. Trong thời gian tới, TMV sẽ cân nhắc khôi phục việc giao mẫu xe Avanza Premio MT sau khi nhận được thông tin từ cơ quan kiểm tra và chứng nhận độc lập ở nước ngoài.

Đối với tất cả các xe Toyota Avanza đã bán tại Việt Nam, TMV cũng cho biết: "Tại thời điểm hiện tại, tất cả các phương tiện đã được lưu hành trên đường có thể được tiếp tục sử dụng xe bình thường".

Có 3 lý do hãng nêu ra: Dựa trên tiền đề báo cáo cho Ủy ban độc lập, thứ nhất, Daihatsu đã tiến hành kiểm tra và thử nghiệm kỹ thuật nội bộ khoảng 900.000 hạng mục đã được phê duyệt cho 64 mẫu xe hiện tại (đang được sản xuất và phát triển ở Nhật Bản và nước ngoài), bằng cách sử dụng các mẫu xe thực tế để kiểm tra lại xem liệu có bất kỳ vấn đề gì về an toàn và môi trường đối với các mẫu xe đã phát hiện bất thường hay không. Các cuộc kiểm tra và thử nghiệm đã cho thấy những mẫu xe này đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, và không cần phải ngừng sử dụng xe. Thứ hai, quy trình trong những cuộc kiểm tra và thử nghiệm này cũng như kết quả thử nghiệm đã được Cơ quan quản lý thử nghiệm độc lập xác nhận. Thứ ba là, Ủy ban Độc lập không tìm ra bất kỳ hạng mục nào không đạt chuẩn.

Trao đổi với VietNamNet, một đại lý của Toyota ở Hà Nội xác nhận, đại lý vẫn bán xe và giao xe cho khách đối với các mẫu đã nhận về trước ngày 21/12. Từ ngày này trở đi, đại lý ngừng nhận cọc đối với mẫu xe này.

Toyota Avanza được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2022 với 2 phiên bản MT và CVT. Trong đó, bản số sàn MT có giá 558 triệu đồng, bản số tự động có giá 598 triệu đồng. Xe ban đầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sau đó đã chuyển sang lắp ráp tại nhà máy Vĩnh Phúc từ tháng 12/2022. Doanh số bán hàng của Avanza không cao. Tháng 11/2023, mẫu MPV giá rẻ này bán được 455 chiếc, tính chung 11 tháng qua, mẫu xe này đạt doanh số bán được 3082 chiếc.

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, hôm 20/12, Toyota Nhật Bản công bố tạm ngừng giao xe đối với toàn bộ các mẫu xe do Daihatsu sản xuất bán tại thị trường Nhật Bản và nước ngoài do có những sai sót trong khâu kiểm tra an toàn xe. Tổng cộng có ít nhất 64 mẫu xe và 3 động cơ bị ảnh hưởng, trong đó có 22 mẫu xe được bán ra dưới thương hiệu Toyota.

Theo danh sách được công bố, có nhiều cái tên hiện đang bán ra thị trường Việt Nam như Toyota Vios, Toyota Yaris, Toyota Veloz Cross, Toyota Wigo, Toyota Raize... nhưng chỉ có một mẫu xe duy nhất bị ảnh hưởng là Toyota Avanza. Các mẫu xe trên được Daihatsu cung cấp cho các thị trường khác như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, cùng các nước Trung và Nam Mỹ như Mexico, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia và Uruguay.

Chiều 20/12, lãnh đạo Toyota và Daihatsu đã phải cúi đầu xin lỗi trong một cuộc họp báo về vấn đề này.

