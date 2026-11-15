Một người đàn ông ở Huế đánh rơi 70 triệu đồng dành để lo cho con ăn học và công việc gia đình. May mắn, chỉ ít phút sau, anh được công an liên hệ trao trả đầy đủ số tiền nhờ hành động đẹp của người nhặt được.

Ngày 14/11, Công an phường Phong Dinh, TP Huế đã trao trả 70 triệu đồng cho anh Hà Văn Hải (SN 1980, trú tại tổ dân phố Điền Lộc 2, phường Phong Phú, TP Huế), người đánh rơi số tiền trên khi lưu thông trên đường.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, anh Hồ Công Lý (SN 1978, trú tại phường Phong Dinh) nhặt được một chiếc ví trên đường. Anh Lý đã chủ động trình báo với tổ tuần tra Công an phường Phong Dinh đang làm nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bên trong ví có 70 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Phong Dinh khẩn trương xác minh, tìm người đánh rơi.

Công an phường Phong Dinh trao trả lại số tiền anh Hải đánh rơi. Ảnh: Hồng Nhung

Chỉ ít phút sau, lực lượng công an xác định chủ nhân chiếc ví là anh Hà Văn Hải và liên hệ để đến trụ sở nhận lại tài sản.

Nhận lại đầy đủ số tiền, anh Hải viết thư cảm ơn lực lượng công an và người nhặt được ví. Anh chia sẻ, khi phát hiện bị mất tiền, anh rất hoang mang, lo lắng bởi đây là khoản tiền dành để lo cho con ăn học và giải quyết công việc gia đình.

Trong thư, anh Hải bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an, đồng thời cảm ơn anh Hồ Công Lý vì hành động trung thực, chủ động trình báo khi nhặt được tài sản, giúp anh tìm lại toàn bộ số tiền đã đánh rơi.