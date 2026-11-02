Sau khi nhặt được 39 triệu đồng, nam shipper đã đứng chờ người đánh rơi để trả lại. Hành động đẹp này nhận được sự tán dương mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Ngày 2/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nam shipper nhặt được số tiền 39 triệu đồng, sau đó anh đã tìm cách trao trả cho người đánh rơi. Hành động này nhận được sự mến mộ của nhiều người chứng kiến sự việc.

Anh Tứ trả lại số tiền cho chị T. trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh cắt từ clip

Theo nội dung clip, trưa ngày 1/11, chị L.T.T.T. (28 tuổi) được em gái chở đến một tiệm trang điểm để chuẩn bị chụp ảnh cưới. Trong lúc cởi áo khoác đưa cho em gái mang về, chị vô tình làm rơi xấp tiền xuống đường.

Thời điểm này, anh Trần Ngọc Tứ (làm shipper) đang chạy xe giao hàng thì điện thoại đổ chuông nên dừng lại trên đường Hoàng Hoa Thám (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để nghe. Sau đó, anh phát hiện dưới bánh xe máy có một xấp tiền nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng.

Anh Tứ nhặt tiền lên và lớn tiếng hỏi những người xung quanh: “Có ai rớt tiền không, em lượm được xấp tiền đây”.

Khi không thấy ai đến nhận, anh Tứ nhờ những người có mặt làm chứng việc mình nhặt được tiền, đồng thời đếm số tiền và xác định có tổng cộng 39 triệu đồng.

Sau đó, anh Tứ quyết định đứng lại chờ người đánh rơi quay lại nhận. Nếu không tìm được chủ nhân sẽ mang số tiền đến cơ quan công an nhờ hỗ trợ.

Anh Tứ kể, một lúc sau khi anh nhặt được xấp tiền, một người phụ nữ cho biết vừa thấy một cô gái đứng ở khu vực này nên đã chạy vào tiệm trang điểm gần đó tìm và gọi cô gái ra.

Một lúc sau, chị T. chạy ra với vẻ mặt hốt hoảng và xin nhận lại số tiền đánh rơi. Lúc này anh Tứ đề nghị kiểm tra camera của các nhà xung quanh để xác minh. Sau khi xác định đúng chị T. đã đánh rơi số tiền, anh liền trả lại.

“Lúc nhặt được tiền tôi cũng sợ lắm. Có người hỏi nếu đứng chờ người đánh rơi đến nhận tiền thì có ảnh hưởng đến công việc không, tôi nói không sao, miễn trả lại cho người mất. Sau khi trao trả được tiền cho chị T., bản thân tôi rất vui mừng vì đã giúp chị T. lấy lại được tài sản đánh rơi”, anh Tứ chia sẻ.

Theo chị T., số tiền 39 triệu đồng bị đánh rơi được chị mang theo trong lúc đi trang điểm, chuẩn bị chụp ảnh cưới. Việc nhận lại đầy đủ tài sản khiến chị vui mừng và cảm kích trước hành động đẹp của anh Tứ.