Trước đó, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Đại úy Lê Trọng Trung, cán bộ Công an phường Vĩnh Tuy, phát hiện một chiếc ví bị đánh rơi bên đường.

Kiểm tra bên trong, Đại úy Trung phát hiện có 10 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên N.Q.P., quê Hải Phòng.

Chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy trao trả tài sản cho nam sinh viên. Ảnh: CACC

Nhận định chủ nhân chiếc ví có thể là một tân sinh viên vừa từ quê lên Hà Nội nhập học, Đại úy Trung lập tức báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời tiến hành xác minh thông tin để tìm người đánh rơi.

Không lâu sau, Công an phường Vĩnh Tuy xác định chủ nhân chiếc ví là N.Q.P., sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Nhận lại đầy đủ tài sản, em N.Q.P. cho biết số tiền 10 triệu đồng là khoản sinh hoạt phí gia đình dành dụm cho em trong những tháng đầu học tập tại Hà Nội. Do sơ suất trong lúc di chuyển, em làm rơi chiếc ví mà không hay biết.

Em N.Q.P. gửi lời cảm ơn Đại úy Trung và Công an phường Vĩnh Tuy vì đã nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản, giúp em vơi đi nỗi lo trong những ngày đầu sống xa nhà.