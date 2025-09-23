Đồng hành xuyên suốt là Laura Coffee - Nhà tài trợ Kim Cương - Nhà tài trợ cà phê chính thức, thương hiệu mong muốn lan tỏa năng lượng bền bỉ cùng tinh thần “không bỏ cuộc” đến dàn thí sinh trẻ trung và đầy khát vọng.

Visual ấn tượng, không khí chuyên nghiệp

Trong ngày đặc biệt, các thí sinh xuất hiện rạng rỡ, tự tin check-in tại không gian hiện đại của Laura Group. Nhật Kim Anh, đồng thời là giám khảo chính Miss Grand Vietnam 2025, cùng bà Bùi Thảo Trang - Tổng Giám đốc Laura Coffee đã trực tiếp chào đón và giao lưu cùng Top 35. Khoảnh khắc hai nữ lãnh đạo doanh nghiệp song hành bên dàn thí sinh nhanh chóng trở thành điểm nhấn, khắc họa sự gắn bó mật thiết của thương hiệu với cuộc thi.

Top 35 Miss Grand Vietnam 2025 rạng rỡ tại trụ sở Laura Group

Tại sự kiện, Nhật Kim Anh đã dành thời gian trò chuyện, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ sự nghiệp nghệ thuật lẫn hành trình kinh doanh. Với vai trò giám khảo chính, nữ diễn viên nhấn mạnh: bản lĩnh - kiên trì - tự tin chính là chìa khóa để mỗi thí sinh tỏa sáng và bứt phá.

Nhật Kim Anh truyền cảm hứng cho Top 35 thí sinh Miss Grand Vietnam 2025

Điểm nhấn trong chương trình chính là chuỗi workshop kỹ năng dành cho Top 35. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền mang đến góc nhìn nghề phía sau ánh đèn, nhấn mạnh sự chuyên nghiệp và phong thái biểu đạt.. Trong khi đó, MC Đại Nghĩa giúp thí sinh nắm vững nghệ thuật giao tiếp, làm chủ sân khấu và truyền tải thông điệp mạch lạc. Diễn viên Trung Dũng chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất, giữ cảm xúc và ứng biến linh hoạt trước tình huống bất ngờ.

Buổi workshop không chỉ là dịp học hỏi mà còn là trải nghiệm thực tế, trang bị cho các thí sinh hành trang vững chắc. Đây cũng chính là cách Laura Coffee thể hiện trách nhiệm: đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng - chứ không chỉ dừng ở vai trò nhà tài trợ.

Workshop kỹ năng cùng đạo diễn Nguyễn Phương Điền, MC Đại Nghĩa và diễn viên Trung Dũng

Xuyên suốt sự kiện, Laura Coffee truyền tải thông điệp “năng lượng bền bỉ - tinh thần không bỏ cuộc”. Với sự kết hợp độc đáo giữa Đông Trùng Hạ Thảo & Nấm Linh Chi, sản phẩm mang đến sự tỉnh táo, hứng khởi và tinh thần mạnh mẽ - tiếp thêm sức bền để Top 35 sẵn sàng chinh phục hành trình Miss Grand Vietnam 2025.

Laura Coffee - nguồn năng lượng tích cực cho hành trình mới của các thí sinh

Sự kiện tại Laura Group khép lại trong bầu không khí ấm áp, giàu cảm hứng. Không chỉ đơn thuần là buổi giao lưu, đây còn là bước khởi đầu đầy hứng khởi cho hành trình nhan sắc sắp tới. Với sự đồng hành của Laura Coffee và sự dẫn dắt từ giám khảo chính Nhật Kim Anh, Miss Grand Vietnam 2025 hứa hẹn bùng nổ với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, tiếp tục lan tỏa tinh thần bản lĩnh và vẻ đẹp hiện đại của phụ nữ Việt.

Buổi giao lưu tại Laura Group - khởi đầu đầy hứng khởi cho Miss Grand Vietnam 2025

Tú Uyên