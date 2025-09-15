Tối 14/9/2025 tại TPHCM, danh hiệu Miss Grand Vietnam 2025 đã chính thức thuộc về Nguyễn Thị Yến Nhi, cô gái 21 tuổi đến từ Đắk Lắk. Với chiều cao 1,72m và số đo 3 vòng 81-64-92cm, Yến Nhi đã vượt qua 34 thí sinh khác để giành vương miện cao quý, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025 tháng 10 tới.

Khoảnh khắc công bố kết quả Miss Grand Vietnam 2025:

Sinh năm 2004 trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn với bố làm thợ phụ hồ, mẹ bán vé số, Yến Nhi hiện đang theo học năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô gái trẻ này sở hữu gương mặt cá tính, trong trẻo cùng nụ cười rạng rỡ, vóc dáng cân đối và phong cách trình diễn chuyên nghiệp, tạo dấu ấn mạnh mẽ với ban giám khảo và khán giả.

Hành trình đến với chiếc vương miện của Yến Nhi không hề dễ dàng. Năm 2024, cô từng tham gia Miss Grand Vietnam và chỉ dừng chân ở top 15 nhưng cũng đạt được top 5 Miss Fashion và top 5 Grand Voice Award. Thất bại này trở thành động lực để cô cải thiện kỹ năng trình diễn, hình thể và khả năng ngôn ngữ trong suốt 1 năm chuẩn bị.

Ở cuộc thi năm nay, Yến Nhi tiếp tục lọt top 5 Grand Heat, top 5 Miss Fashion và top 10 Grand Voice. Đặc biệt, phần thi ứng xử của cô đã để lại ấn tượng với ban giám khảo và khán giả khi trả lời câu hỏi về cách đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Khi được hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo đặt câu hỏi, Yến Nhi đã trả lời một cách mạch lạc và tự tin bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Cô chia sẻ 3 hành động cụ thể: Trở thành người kể chuyện Việt Nam để lan tỏa văn hóa và di sản dân tộc thông qua du lịch bền vững; ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong du lịch để kết nối cộng đồng địa phương với du khách quốc tế và mong muốn trở thành đại sứ du lịch, làm cầu nối giữa thế giới và Việt Nam.

Ngoài các thành tích trong lĩnh vực sắc đẹp, Yến Nhi còn có những đóng góp đáng chú ý trong học tập và nghiên cứu. Cô từng tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài quảng bá giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Bên cạnh đó, cô cũng đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thuyết trình hướng dẫn du lịch và là khách mời đặc biệt tại Hội thi hướng dẫn du lịch triển vọng toàn thành 2025.

Với việc đăng quang Miss Grand Vietnam 2025, Yến Nhi sẽ tham dự Miss Grand International 2025. Cô khẳng định mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc trở thành một hoa hậu xinh đẹp mà còn muốn thực hiện sứ mệnh quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tân Miss Grand Vietnam 2025 chia sẻ khát vọng trở thành đại sứ du lịch, sử dụng vai trò của mình để lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và truyền cảm hứng cho giới trẻ, đặc biệt những người có hoàn cảnh tương tự. Cô muốn chứng minh rằng xuất thân khó khăn không phải là rào cản để vươn lên và tạo ra giá trị cho bản thân cũng như cộng đồng.

Yến Nhi biểu diễn ở Miss Grand Vietnam 2025:

Ảnh: FBNV, video: YN, BTC