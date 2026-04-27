Đêm diễn ghi dấu cột mốc đặc biệt của Bùi Lan Hương - nữ ca sĩ sinh năm 1989 được mệnh danh là "nữ hoàng dream pop" cho đến một nghệ sĩ giải trí được khán giả trẻ đón nhận sau hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024.

Ca sĩ Bùi Lan Hương trong fancon đầu tiên.

Chính Bùi Lan Hương cũng không mấy tự tin khi lần đầu đứng ra tổ chức một sự kiện dành riêng cho người hâm mộ. "Dù có thể lỗ về chi phí tổ chức nhưng tôi lãi được nhiều tình cảm từ khán giả. Đây thực sự là một đêm tuyệt vời", cô chia sẻ.

Ngay từ màn mở màn, Bùi Lan Hương xuất hiện với hình tượng "nữ hoàng", trình diễn Ngày chưa giông bão trong bản hòa âm được làm mới mang màu sắc ma mị nhưng hiện đại. Hai ca khúc Bay và Men tình say tiếp nối, duy trì năng lượng cao ngay từ những phút đầu.

Bùi Lan Hương hát "Ngày chưa giông bão":

Xuyên suốt 8 tiết mục, Bùi Lan Hương không chỉ thể hiện chất giọng nội lực vốn có mà còn kết hợp vũ đạo mạnh mẽ cùng vũ đoàn Bước nhảy. Cô chuẩn bị 5 bộ trang phục cho đêm diễn, thể hiện sự đầu tư chỉn chu trong từng phần xuất hiện. Đây có lẽ là lần hiếm hoi công chúng thấy rõ nhất một Bùi Lan Hương "pop queen", khác biệt so với hình ảnh nghệ sĩ nghiêm túc, hướng nội thường thấy.

Bùi Lan Hương cháy hết mình với đêm diễn.

Phần trình diễn kết hợp với dàn "chị đẹp" là cao trào thực sự của đêm nhạc. Cầu duyên mở đầu với sự góp mặt của Đồng Ánh Quỳnh, Mai Tinh Vi, Hậu Hoàng và Thảo Trang; May mắn tiếp nối cùng Ái Phương, Phạm Quỳnh Anh và Dương Hoàng Yến; Nhan sax bùng nổ với đội hình 7 người gồm cả Minh Hằng và Hoàng Yến Chibi; Từ chối nhẹ nhàng thôi mang màu sắc trẻ trung cùng Misthy, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Dương Hoàng Yến. Kết thúc chuỗi tiết mục là Tết gòy cưới luôn với sự hội tụ của cả 11 chị đẹp, tạo nên cái kết rực rỡ, đúng tinh thần đêm diễn.

Tiết mục "Nhan sax":

Sự hiện diện của các khách mời không chỉ đơn thuần là màn trình diễn phối hợp. Mai Tinh Vi bay từ Hà Nội vào để có mặt; Minh Hằng và Phạm Quỳnh Anh dù bận việc gia đình vẫn đồng hành đầy đủ từ tập luyện đến tổng duyệt. Misthy đảm nhận vai trò MC.

Bùi Lan Hương cùng các chị đẹp.

Bài hát Cảm ơn tình yêu khép lại show cùng đoạn video fanmade tái hiện hành trình của Bùi Lan Hương từ những ngày đầu trở về Việt Nam đến Chị đẹp đạp gió mùa 2. Những giọt nước mắt, nụ cười, những cái ôm nồng ấm từ đồng nghiệp và tràng vỗ tay không dứt từ hàng nghìn khán giả khép lại một đêm diễn đúng nghĩa.

Ảnh: BTC, video: HM