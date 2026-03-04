Minh Hằng bắt tay Tóc Tiên trong MV đầu tư nhất sự nghiệp

Tối 3/3, Minh Hằng chính thức ra mắt MV Hoa hồng ai vun trồng - lần đầu tiên kết hợp với Tóc Tiên nhân dịp 8/3. Ca khúc do DTAP sáng tác với giai điệu pop ma mị, kể câu chuyện về một người phụ nữ dám bước ra khỏi mối quan hệ độc hại để yêu lấy chính mình, đồng thời lan tỏa tinh thần phụ yêu thương và là điểm tựa cho nhau.

Minh Hằng và Tóc Tiên trong sản phẩm mới.

Minh Hằng cho biết ấp ủ dự án kết hợp cùng Tóc Tiên từ lâu nhưng phải chờ đến khi tìm được ca khúc phù hợp với chất giọng mới ngỏ lời. Cô đã bất ngờ cho Tóc Tiên nghe bản demo trong một lần gặp nhau trên máy bay đi diễn và người em thân thiết lập tức nhận lời. Tóc Tiên nhận xét Minh Hằng là người "chỉn chu, kỹ tính và nguyên tắc", đồng thời tiết lộ chính lần quay hình này đã truyền cảm hứng để cô sớm trở lại với đường đua âm nhạc bằng dự án MV riêng.

MV "Hoa hồng ai vun trồng":

Quán quân Đấu trường ngôi sao 2025 ra mắt MV

Cùng tối 3/3, Quán quân Đấu trường ngôi sao 2025 Trương Thúy Quỳnh chính thức ra mắt MV Thiên kim, đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên với vai trò nghệ sĩ độc lập, gần 6 tháng sau đăng quang.

Ca sĩ Trương Thúy Quỳnh.

Cô gái sinh năm 2004 quê Khánh Hòa quyết định mở đầu sự nghiệp bằng dòng pop mang chất liệu dân gian đương đại. MV xây dựng câu chuyện giả tưởng về một chàng trai xuyên không gặp lại nàng thiên kim tiểu thư ở quá khứ với những bối cảnh đan xen cổ trang và hiện đại, gam màu xanh trầm gợi hoài niệm và day dứt.

MV "Thiên kim":

Hoàng Dũng hé lộ dàn khách mời concert TPHCM

Ngày 28/3 tới, Hoàng Dũng tổ chức concert Xoay tròn tại TPHCM, tiếp nối thành công của đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội cuối năm 2025. 4 khách mời đã được công bố gồm Rhymastic, GREY D và bộ đôi indie Minh Tốc & Lam mới hoàn toàn so với đêm Hà Nội. Đặc biệt, Hoàng Dũng vẫn úp mở về 1 nghệ sĩ bí ẩn sẽ xuất hiện tại chương trình.

Ca sĩ Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng cho biết dù đây là concert thứ 6 trong sự nghiệp, anh vẫn không tránh khỏi lo lắng: "Tôi luôn canh cánh trong lòng làm sao để mỗi khán giả mua vé tới xem đều cảm thấy xứng đáng với số tiền mình bỏ ra".

Ảnh: NVCC