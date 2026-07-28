Khẩn trương hoàn thiện công trình

Dự án 7 trường phổ thông nội trú (PTNT) Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) biên giới Gia Lai được đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 52 ha, tại 7 xã biên giới gồm Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, hệ thống trường học này sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 7.000 học sinh vùng biên giới, nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, khoảng cách đến trường xa và tỷ lệ học sinh DTTS chiếm tỷ lệ cao.

Lực lượng vũ trang đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các trường nội trú vùng biên. Ảnh: P.D

Thời tiết ở vùng biên Gia Lai mùa này mưa, nắng thất thường, nhưng hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng lực lượng hỗ trợ của lực lượng vũ trang vẫn miệt mài làm việc, chạy đua với thời gian để hoàn thành công trình trước thềm năm học mới 2026 - 2027.

Tại công trường Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Ia Púch, không khí thi công diễn ra liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn. Hàng trăm công nhân, kỹ sư của các nhà thầu cùng 40 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh được tăng cường hỗ trợ đang tập trung mọi nguồn lực để đưa công trình về đích đúng kế hoạch.

Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng thi công. Trong tổng số 12 hạng mục chính, có 10 hạng mục đã cất nóc, lợp mái; nhiều khu nhà đang bước vào giai đoạn xây trát, hoàn thiện, sơn và lắp đặt hệ thống kỹ thuật.

Những dãy phòng học, khu nội trú, nhà ăn, khu thể chất từng ngày hiện rõ giữa vùng biên còn nhiều thiếu thốn, hứa hẹn mang đến môi trường học tập và sinh hoạt khang trang cho học sinh.

Nhiều hạng mục của các trường nội trú vùng biên đã hoàn thành. Ảnh: P.D

Còn tại công trình trường học ở xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo phòng không 234 và Lữ đoàn Công binh 7 đang tập trung triển khai các phần việc theo kế hoạch. Các đơn vị tổ chức thi công khoa học, duy trì nhịp độ lao động, vừa bảo đảm tiến độ, vừa chú trọng chất lượng từng hạng mục.

Trung tá Mai Vĩnh Long - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Pháo phòng không 234 cho biết: Đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc đã cơ bản đúng tiến độ. Chúng tôi tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu, liên tục từ đầu đến cuối nhằm bảo đảm chất lượng công trình. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Gấp rút tuyển sinh và hoàn thiện bộ máy vận hành

Các Trường PTNT Tiểu học và THCS tuyển sinh năm học 2026 - 2027 từ ngày 10 đến 30/7. Cụ thể sẽ tổ chức 203 lớp với 6.848 học sinh, trong đó có 2.704 học sinh nội trú và 4.144 học sinh bán trú.

Năm học đầu tiên, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Nan sẽ tổ chức 26 lớp với 840 học sinh, trong đó có 355 học sinh nội trú và 485 học sinh bán trú.

Thầy Trịnh Xuân Giáp - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Nhiều khối lớp bán trú đã có số lượng hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu, trong khi hồ sơ nội trú vẫn chưa đủ, do một số phụ huynh còn băn khoăn khi con học tập, sinh hoạt xa gia đình; có trường hợp đã nộp hồ sơ rồi xin rút. Sau tuyển sinh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng xét tuyển theo quy định.

Vấn đề khiến các trường lo ngại nhất hiện nay là thiếu nhân lực. Đơn cử tại Trường PTNT tiểu học và THCS Ia Nan. Hiện tại, toàn trường có 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong khi nhu cầu thực tế là 89 người; thiếu nhiều vị trí phục vụ công tác bán trú, nội trú. Hay như Trường PTNT tiểu học và THCS Ia Pnôn hiện có 45 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong khi nhu cầu thực tế là 106 người; còn thiếu 33 biên chế và 28 lao động hợp đồng.

Các đơn vị thi công cam kết sẽ hoàn thành các trường nội trú vùng biên theo đúng tiến độ. Ảnh: P.D

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết: Ngành Giáo dục đã phối hợp với UBND 7 xã biên giới xây dựng phương án tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ quản lý, giáo viên và các tổ chuyên môn theo đúng quy định đối với trường phổ thông nội trú liên cấp.

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, cùng với việc hoàn thành xây dựng và mua sắm trang thiết bị trước ngày 30/8, các sở, ngành và địa phương sẽ hoàn thiện toàn bộ các điều kiện về nhân lực, tổ chức, tuyển sinh và vận hành để 7 trường có thể chính thức đón học sinh ngay từ đầu năm học 2026 - 2027.

“Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giữa các xã, bổ sung 80 biên chế còn thiếu cho 7 trường. Trong thời gian chưa tuyển dụng đủ giáo viên, nhân viên, Sở sẽ phối hợp với địa phương điều động, biệt phái nhân lực; đồng thời hướng dẫn các trường xây dựng phương án tự chủ kinh phí theo quy định”, ông Nam cho biết thêm.