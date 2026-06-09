XEM VIDEO: Trường nội trú liên cấp Quảng Trực đang dần hình thành

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức đưa 180 cán bộ dân quân thường trực của 14 xã tham gia hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp tại 2 xã biên giới Quảng Trực và Thuận An.

Theo kế hoạch, khoảng 40 cán bộ dân quân thường trực sẽ được bố trí hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Thuận An; khoảng 140 cán bộ, dân quân sẽ tham gia xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Quảng Trực.

Đại tá Trương Ngọc Trường – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, hầu hết cán bộ, chiến sĩ dân quân được tăng cường trong đợt này đều đã từng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” nên có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức và thi công các công trình dân sinh.

Theo Đại tá Trường, lực lượng quân đội sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng các công trình tại xã Quảng Trực và xã Thuận An. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị trong năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển hạ tầng giáo dục tại khu vực biên giới.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực trước khi triển khai nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu thi công, quyết tâm thực hiện thắng lợi Chiến dịch 100 ngày đêm, bảo đảm các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước năm học 2026 - 2027”, Đại tá Trường nhấn mạnh.

Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền Thuận An và Quảng Trực.

Quá trình triển khai, do giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, tình trạng khan hiếm nhân công và điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến các công trình mới đạt khoảng 65% khối lượng.

Hình ảnh trường nội trú liên cấp xã Quảng Trực đang dần hoàn thiện:

Trường nội trú liên cấp Quảng Trực đang được xây dựng. Ảnh: Hải Dương

Công nhân đổ bê tông tầng 2. Ảnh: Hải Dương