Ngày 4/6, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương vừa phát động "Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm" nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 trường nội trú liên cấp tại xã Thuận An và xã Quảng Trực.

Chiến dịch sẽ huy động các lực lượng tăng tốc tham gia xây dựng, phấn đấu hoàn thành hai công trình trường nội trú liên cấp Thuận An và Quảng Trực trước ngày 15/8.

Trường nội trú liên cấp Thuận An đang được tăng tốc xây dựng. Ảnh: Hải Dương

Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: đẩy nhanh tiến độ thi công trường học, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên và các công trình phụ trợ; ưu tiên giải quyết khó khăn về vật liệu xây dựng, nhân công; tổ chức ra quân hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật tư và chỉnh trang cảnh quan trường học.

Những dãy nhà đang hình thành tại trường nội trú liên cấp Thuận An. Ảnh: Hải Dương

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ; khẩn trương xây dựng phương án tuyển sinh, bố trí giáo viên và chuẩn bị điều kiện để các trường đi vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành.

Chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp để bảo đảm hoàn thành công trình trước năm học 2026 - 2027.

Ông Nguyễn Minh (phải) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra trường nội trú liên cấp xã Quảng Trực. Ảnh: TL

Theo đề xuất của nhà thầu, mỗi công trình cần bổ sung từ 70-80 nhân lực, tổng cộng khoảng 150 người để tham gia các công việc xây dựng tại công trường.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng thống nhất hỗ trợ nhân lực cho nhà thầu trên cơ sở bảo đảm đúng quy định, phù hợp với khả năng của lực lượng vũ trang địa phương.

Trước đó, ngày 9/11/2025, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Thuận An và Quảng Trực chính thức được khởi công xây dựng.

Quá trình triển khai, do giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao, tình trạng khan hiếm nhân công và điều kiện thời tiết không thuận lợi nên đến nay, các công trình mới đạt 50-60% khối lượng.