Sau gần một tuần xét xử và nghị án kéo dài, chiều 8/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo liên quan tới vụ cháy quán karaoke An Phú (Bình Dương cũ).

Theo đó, HĐXX đã giảm từ 8 năm xuống còn 6 năm tù cho bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú); Phạm Quốc Hùng (cựu Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - PCCC&CNCH) 7 năm xuống còn 6 năm; Vũ Trường Sơn (cựu Cảnh sát PCCC&CNCH) từ 5 năm 6 tháng xuống còn 3 năm, cho hưởng án treo.

Bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu Phó đội trưởng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) giảm từ 7 năm 6 tháng xuống còn 6 năm; Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Thái Bình Anh) 5 năm tù giam xuống còn 3 năm, cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) từ 4 năm xuống 2 năm 11 tháng 1 ngày tù.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 6/9/2022, Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) nhận được tin báo quán karaoke An Phú bị cháy.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Hậu quả vụ cháy khiến 32 người chết. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do đường dây dẫn điện lắp đặt trên la phông qua phòng 204, 206 bị chập mạch điện; hệ thống chuông báo cháy và vòi phun nước không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ cháy.

Quá trình điều tra xác định, quán karaoke An Phú có lắp đặt hệ thống PCCC tự động nên bị cáo Lê Anh Xuân không thường xuyên kiểm tra dẫn đến không phát hiện hệ thống không hoạt động.

Ngoài ra, quán này đã có thay đổi thiết kế và thiết bị PCCC so với hồ sơ được duyệt trong quá trình thi công, nghiệm thu PCCC.

Đối với hành vi phạm tội của các cựu cảnh sát PCCC, cơ quan điều tra xác định, thông qua mối quan hệ quen biết, bị cáo Phạm Thị Hồng nhận thi công và hoàn thiện hệ thống PCCC cho quán karaoke An Phú.

Tuy nhiên, do bà Hồng không đủ điều kiện về chuyên môn và cơ sở pháp lý để thi công, hoàn thiện hồ sơ xin nghiệm thu hệ thống PCCC nên đã thuê ông Nguyễn Nhất Linh (ngụ TP Thuận An cũ) thi công, hoàn thiện hệ thống PCCC cho cơ sở này.

Sau khi thi công xong, bà Hồng lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp với bị cáo Phạm Quốc Hùng để tác động ông Hùng nghiệm thu hệ thống PCCC đối với quán karaoke An Phú.

Nhận lời, ông Hùng đã không thực hiện nghiệm thu đúng quy định mà lập khống biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

Tiếp đó, bà Hồng đưa biên bản kiểm tra, nghiệm thu cho ông Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh) nhờ ký khống vào biên bản.

Mặc dù Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh không phải là đơn vị thi công và ông Luân cũng không đến quán An Phú để tham gia nghiệm thu, nhưng do nể nang bà Hồng là cán bộ công an nên ông Luân đã ký vào biên bản tại mục đơn vị thi công.