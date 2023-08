Triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, công an các cấp trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn công dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, duy trì các tổ công tác tổ chức thu nhận, cấp tài khoản định mức độ 2.

Ngày cuối tuần, lực lượng công an xã Bảo Hà (Công an huyện Bảo Yên) vẫn làm việc bình thường với 100% quân số, bố trí các điểm (lưu động và cố định) để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân đang sinh sống và học tập, lao động trên địa bàn đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Theo Đại úy Hoàng Huy Công, Trưởng Công an xã Bảo Hà: “Với 11.500 nhân khẩu thường trú trên địa bàn, con số này cao gấp đôi so với dân số bình quân ở một xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đặt ra nhiều khó khăn đối với xã Bảo Hà.

Để chủ động triển khai nhiệm vụ được giao, Công an xã đã tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06 xã triển khai nhiều giải pháp, trong đó, huy động tối đa cán bộ, đảng viên, giáo viên và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của những người đứng đầu các đơn vị. Mỗi người được giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng người dân và cập nhật thông tin kết quả hằng ngày, báo cáo với Ban Chỉ đạo”.

Công an xã Bảo Hà cũng chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội đến từng khu dân cư, trường học tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời, Công an xã tham mưu thành lập tổ công tác đến tận nơi hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt như người già yếu, bệnh tật, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: “Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ đã được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đặc biệt là lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò tham mưu thực hiện. Với nhiều giải pháp thiết thực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xã Bảo Hà (Bảo Yên) đã từng bước “về đích” việc hoàn thành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân trên địa bàn”.

Không chỉ Bảo Hà, những ngày qua, các địa phương trên địa bàn huyện Bảo Yên khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án 06. Đến thời điểm này, toàn huyện đã kích hoạt gần 32 nghìn tài khoản định danh mức độ 2 và đạt 100% mục tiêu kế hoạch đề ra.

Trung tá Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng Công an huyện Bảo Yên cho biết: “Công an huyện đã tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án 06 chỉ đạo sát sao, kịp thời nhằm đẩy mạnh tiến độ thu nhận hồ sơ điện tử mức 2 cho người dân. Mỗi xã, thị trấn trên địa bàn thành lập các tổ công tác có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử”.



Thời gian qua, Công an huyện Bảo Yên cũng chủ động phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh, truyền thanh tại từng địa phương và qua mạng xã hội Zalo, Facebook về mục đích, ý nghĩa, nội dung, quy trình, những lợi ích thiết thực của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử để người dân nâng cao nhận thức, đồng hành trong việc đăng ký, thực hiện.

Đồng thời, lực lượng công an chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia đăng ký tài khoản định danh điện tử được dễ dàng, thuận tiện và hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn cho người dân khi tích hợp các giấy tờ vào tài khoản.

Cũng như tại Bảo Yên, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện việc hỗ trợ công dân tạo lập tài khoản định danh điện tử phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế đặt ra. Tính đến ngày 21/8, công an các đơn vị đã thu nhận hơn 437.000 hồ sơ định danh điện tử, đạt và vượt 133% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Thượng tá Hoàng Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, phát huy tối đa vai trò của lực lượng công an ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, hướng dẫn công dân tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Thực hiện Đề án 06, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai thực hiện. Trong đó, Công an tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng trong cộng đồng; chỉ đạo các đoàn thể trong lực lượng công an tuyên truyền một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu và đăng nhiều thông tin thông qua nền tảng mạng xã hội để người dân hiểu về tài khoản định danh điện tử.

Cùng với đó, công an các cấp trong tỉnh với tinh thần “Còn dân chờ, còn giờ làm” đã thành lập các tổ lưu động đến tận các thôn, bản thực hiện thu thập hồ sơ định danh điện tử và hướng dẫn người dân cách sử dụng tài khoản, được người dân đón nhận và đồng tình, ủng hộ.

Trong quá trình thực hiện, công an các đơn vị, địa phương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, áp dụng nhiều phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, phù hợp tình hình địa bàn như: tham mưu chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lời phát động của Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi toàn dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử; giao chỉ tiêu cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong vận động người dân, thân nhân tham gia cài đặt, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tiến hành phân loại, đưa ra phương pháp, phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành đối với các trường hợp thu nhận, kích hoạt.

Ngoài ra, đoàn thanh niên công an các cấp triển khai mô hình “Cuối tuần làm công an xã” và thành lập tổ thanh niên xung kích (từ 10 - 15 đồng chí) hướng về cơ sở, đồng hành với công an xã; phối hợp với các nhà mạng tham gia các tổ công tác lưu động để thao tác, xử lý các trường hợp sim không chính chủ trước khi thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử;...

Thượng tá Hoàng Văn Dũng nhận định: “Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được xem là giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giúp thay thế nhiều loại giấy tờ và giúp tổ chức, cá nhân giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công mà không cần phải trực tiếp đến các cơ quan hành chính để giải quyết”.

Hơn thế nữa, việc mỗi người dân được định danh điện tử sẽ là “chìa khoá” để thúc đẩy, minh bạch và hoàn thiện xã hội số trong tương lai. Chính vì vậy, thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ tạo lập tài khoản, công an các cấp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử phục vụ nhu cầu, lợi ích thiết thực của cá nhân, từng bước đưa định danh điện tử đi vào cuộc sống.

Theo Thuý Phượng - Hữu Huỳnh (Báo Lào Cai)