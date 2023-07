UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành kế hoạch thực hiện “chiến dịch 60 ngày” để thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VneID) cho công dân đủ điều kiện, gắn với việc triển khai Nghị quyết số 50/ NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh.

Cán bộ Công an phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận hồ sơ kích hoạt tài khoản VNeID cho người dân - Ảnh: X.A

Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh các cơ quan chức năng của địa phương này chưa đáp ứng được chỉ tiêu kích hoạt VneID cho người dân.

Thời gian chiến dịch diễn ra từ ngày 25/7 đến 25/9. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp xã, nòng cốt là lực lượng công an, tổ công nghệ số cộng đồng, tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã và đoàn thể các cấp.

Với việc ban hành kế hoạch “chiến dịch 60 ngày”, UBND tỉnh Bình Dương sẽ chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh việc kích hoạt VneID cho công dân đủ điều kiện trong thời gian nhanh nhất.

Trước đó, vào ngày 14/6, UBND tỉnh Bình Dương đã phối hợp Bộ Công an ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “16 mô hình điểm” nhằm đẩy mạnh Đề án 06 trên địa bàn tỉnh này, đồng thời thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản VneID tại Bình Dương.

Tuy nhiên, thống kê từ Bộ Công an cho thấy, tính đến ngày 23/6, Bình Dương mới thu nhận được 957.720 hồ sơ cấp tài khoản VneID, trong đó chỉ có 556.022 tài khoản được kích hoạt thành công. Với con số nêu trên, địa phương này chỉ đáp ứng được 45,38% so với chỉ tiêu được giao (1,2 triệu tài khoản), đứng thứ 20 so với các tỉnh, thành phố toàn quốc.

Thống kê của UBND tỉnh Bình Dương cũng cho thấy, toàn bộ 9 huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh đều chưa đạt chỉ tiêu, trong số này các thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên chiếm số lượng lớn.

Người dân phường Bình An (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được cán bộ hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID - Ảnh: X.A

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, “chiến dịch 60 ngày” nhằm thu nhận, kích hoạt tài khoản VneID cho công dân đủ điều kiện, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng về tiện ích của việc sử dụng tài khoản VneID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; Giúp người dân có “giấy tờ điện tử mang tính pháp lý” để thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt với những giao dịch thiết yếu.

Kế hoạch này cũng thực hiện tích hợp giấy phép lái xe vào VneID mức độ 2 và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc áp dụng thí điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp; tập trung nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản VneID.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh giao Công an tỉnh Bình Dương là cơ quan thường trực Đề án 06 chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các Sở Giao thông vận tải, Tài chính, UBND cấp huyện… triển khai kế hoạch theo đúng thời gian đề ra.

Đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành, thực hiện chậm, muộn tiến độ kế hoạch sẽ bị xử lý.