ANH - Tổng cộng 154 camera kiểm soát tốc độ trên các tuyến đường cao tốc và trục giao thông chính tại Anh đã bị vô hiệu hóa sau khi phát hiện lỗi phần mềm khiến hàng nghìn tài xế bị phạt oan.

Chính phủ Anh vừa quyết định vô hiệu hóa 154 camera kiểm soát tốc độ HADECS3X sau khi Bộ Nội vụ thu hồi giấy phép phê duyệt kiểu loại đối với thiết bị này. Nguyên nhân xuất phát từ những sai sót trong phần mềm vận hành, khiến hệ thống ghi nhận vi phạm không chính xác và có nguy cơ ảnh hưởng đến cả hoạt động thực thi pháp luật.

Theo Auto Express, sự cố liên quan đến 154 trong tổng số khoảng 400 camera HADECS3X được triển khai trên các tuyến đường cao tốc và đường chính tại Anh. Đây là loại camera có khả năng giám sát tốc độ giới hạn thay đổi theo điều kiện giao thông.

Năm 2025, Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia Anh phát hiện lỗi phần mềm trên các thiết bị này đã gây ra ít nhất 2.650 lần ghi nhận vi phạm sai kể từ năm 2021. Hậu quả là nhiều tài xế bị xử phạt dù không thực sự chạy quá tốc độ quy định.

Không chỉ khiến người đi đường bị phạt oan, lỗi kỹ thuật còn tạo ra một lỗ hổng khác trong hoạt động giám sát. Cụ thể, độ trễ lập trình lên tới 17,33 giây giữa thời điểm biển báo điện tử thay đổi giới hạn tốc độ và thời điểm camera cập nhật có thể khiến một số tài xế chạy quá tốc độ mới mà không bị phát hiện.

Điều này đồng nghĩa hệ thống camera vừa có thể xử phạt nhầm người không vi phạm, vừa bỏ lọt những trường hợp thực sự chạy quá tốc độ.

Trước tình hình trên, Chính phủ Anh quyết định thu hồi giấy phép phê duyệt kiểu loại của HADECS3X. Điều này đồng nghĩa dữ liệu do các camera này ghi lại không còn đủ điều kiện để sử dụng làm bằng chứng trong những thủ tục pháp lý liên quan. Vì vậy, dù thiết bị có thể vẫn được lắp đặt trên đường, chúng không thể tiếp tục thực hiện chức năng xử phạt vi phạm tốc độ.

Chính phủ Anh cũng xác nhận Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia đã chấm dứt hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị Verra Mobility. Những tài xế từng bị phạt oan do sự cố này đã được hoàn trả tiền phạt.

Trong thời gian 154 camera bị vô hiệu hóa, các biện pháp giám sát khác vẫn được duy trì. Khoảng 400 camera kiểm soát tốc độ thích ứng còn lại cùng hàng nghìn camera đo tốc độ và tốc độ trung bình trên khắp Vương quốc Anh vẫn hoạt động bình thường.

Cảnh sát cũng sẽ tăng cường tuần tra, sử dụng camera di động và hệ thống nhận dạng biển số tự động ANPR để bảo đảm việc tuân thủ giới hạn tốc độ. Các biển báo điện tử gắn trên những camera đã ngừng hoạt động vẫn tiếp tục hiển thị giới hạn tốc độ thay đổi để hướng dẫn người tham gia giao thông.

Đáng chú ý, sự cố còn phơi bày những bất cập trong công tác quản lý và giám sát thiết bị của Cơ quan Đường cao tốc Quốc gia Anh.

Báo cáo Westall được công bố cùng thời điểm chỉ ra cơ quan này đã chậm trễ trong việc phát hiện, đánh giá và báo cáo vấn đề. Việc thiếu dữ liệu dễ tiếp cận và cơ chế chỉ đạo rõ ràng khiến đơn vị bỏ lỡ tới 10 cơ hội xử lý sự cố sớm hơn.

Theo báo cáo, sự chậm trễ ban đầu đã khiến quá trình khắc phục trở nên phức tạp, làm suy giảm niềm tin của các bên liên quan và dẫn đến những phản ứng tiêu cực không đáng có.

Vụ việc cho thấy, ngay cả những hệ thống giám sát giao thông hiện đại cũng có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng nếu phần mềm không được kiểm định chặt chẽ và cơ chế giám sát, xử lý sai sót thiếu kịp thời.

(Theo Auto Express)

Bạn có bình luận thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!