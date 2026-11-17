ẤN ĐỘ - Chủ xe SUV hiệu Mahindra Thar ROXX bất ngờ nhận thông báo phạt nguội vì chạy quá tốc độ 1 km/h trên cao tốc Yamuna. Điều đáng nói, toạ độ vị trí vi phạm được hệ thống ghi nhận lại nằm giữa Đại Tây Dương.

Một trường hợp phạt nguội hy hữu đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Ấn Độ, sau khi chủ xe SUV Mahindra Thar ROXX phát hiện biên bản vi phạm giao thông của mình ghi địa điểm xảy ra sự việc ở giữa Đại Tây Dương, cách xa hàng nghìn km so với nơi chiếc xe thực tế lưu thông.

Lái xe vượt quá tốc độ ở giữa biển?

Theo hình ảnh biên lai phạt được tài khoản Anujeet Shivam chia sẻ trên mạng xã hội X, chiếc Mahindra Thar ROXX bị ghi nhận chạy quá tốc độ trên cao tốc Yamuna, với tốc độ 101 km/h trong khu vực giới hạn tối đa 100 km/h.

Biên bản cho biết sự việc xảy ra ngày 1/10. Chủ xe bị phạt 2.000 rupee (khoảng 550.000 đồng) vì vượt quá tốc độ cho phép dù chỉ 1 km/h.

Tuy nhiên, chi tiết khiến chủ xe bất ngờ lại nằm ở phần thông tin vị trí vi phạm. Thay vì hiển thị một địa điểm trên cao tốc Yamuna, hệ thống lại ghi tọa độ 0°N, 0°E. Đây là tọa độ quy ước thường được gọi là Null Island (đảo Số 0), nằm giữa Vịnh Guinea thuộc Đại Tây Dương, ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi.

Rõ ràng, chiếc Mahindra Thar ROXX không thể xuất hiện ở vị trí này khi đang lưu thông trên cao tốc Yamuna. Phát hiện sự bất thường, chủ xe đã đăng tải biên lai lên X, đồng thời gắn thẻ tài khoản của Cảnh sát giao thông Noida và cảnh sát giao thông bang Uttar Pradesh để đề nghị làm rõ.

Trong các hệ thống bản đồ và định vị kỹ thuật số, tọa độ 0,0 thường được sử dụng như một vị trí mặc định khi dữ liệu tọa độ thực tế bị thiếu, không hợp lệ hoặc chưa được ghi nhận chính xác.

Vì vậy, nhiều khả năng hệ thống ghi nhận vi phạm trong trường hợp này đã không nhận được dữ liệu định vị GPS chính xác, dẫn đến việc tự động hiển thị tọa độ mặc định tại 0°N, 0°E.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là khả năng giải thích về mặt kỹ thuật. Nguyên nhân cụ thể khiến vị trí vi phạm bị hiển thị sai vẫn chưa được cơ quan chức năng Ấn Độ xác nhận.

Cũng cần phân biệt rằng, lỗi hiển thị tọa độ không đồng nghĩa với việc dữ liệu tốc độ của phương tiện chắc chắn không chính xác. Hai thông tin này có thể được hệ thống ghi nhận từ những nguồn dữ liệu khác nhau. Do đó, muốn xác định biên bản phạt có hợp lệ hay không, cơ quan chức năng cần kiểm tra dữ liệu gốc của camera và hệ thống xử lý vi phạm.

Quy định về mức dung sai tốc độ tại Ấn Độ

Một vấn đề khác được quan tâm là chiếc Mahindra Thar ROXX bị phạt khi chỉ chạy nhanh hơn giới hạn cho phép 1 km/h.

Theo quy định số hiệu SO 1522(E) ngày 6/4/2018 của Bộ Giao thông Vận tải và Đường bộ Ấn Độ, một mức dung sai 5% được áp dụng đối với giới hạn tốc độ tối đa. Theo đó, với đường có giới hạn tốc độ 100 km/h, lái xe có thể được phép đi tới 105 km/h mà không bị phạt.

Tuy nhiên, quy định này không đồng nghĩa mọi tuyến đường tại Ấn Độ đều mặc nhiên được áp dụng mức dung sai 5%. Việc áp dụng còn phụ thuộc vào phạm vi và quy định cụ thể của từng thông báo giới hạn tốc độ.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Đường bộ Ấn Độ Nitin Gadkari cũng từng chỉ đạo các quan chức xem xét mức dung sai lên tới 20% trên đường cao tốc. Dù vậy, đề xuất này chưa được triển khai thành quy định chính thức.

Theo Điều 112 của Luật Xe cơ giới Ấn Độ năm 1988, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ giới hạn tốc độ được cơ quan có thẩm quyền quy định. Trong khi đó, Điều 183 quy định mức phạt từ 1.000-2.000 rupee đối với hành vi chạy quá tốc độ bằng phương tiện cơ giới hạng nhẹ.

Cộng đồng mạng tranh luận về biên bản phạt nguội

Sau khi được chia sẻ, vụ việc nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số người đặt câu hỏi về độ chính xác của hệ thống xử lý vi phạm, đặc biệt là việc xác định vị trí phương tiện. Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng cho rằng người điều khiển phương tiện vẫn phải chịu trách nhiệm nếu thực sự chạy quá tốc độ, dù chỉ vượt 1 km/h.

Đáng chú ý, một người dùng mạng xã hội còn chia sẻ từng gặp trường hợp tương tự vào năm 2022, khi bị phạt vì chạy xe ở tốc độ 81 km/h trong khu vực giới hạn 80 km/h.

Một số ý kiến khác cho rằng cơ quan chức năng cần quan tâm đến nhiều hành vi nguy hiểm trên đường khác như đi ngược chiều, xe tải đỗ sai quy định hay sử dụng đèn pha gây chói mắt cho phương tiện đối diện... thay vì chỉ "chăm chăm" phạt lỗi quá tốc độ.

Vụ việc của chủ xe Mahindra Thar ROXX một lần nữa đặt ra vấn đề về độ chính xác của hệ thống phạt nguội tự động, từ khâu ghi nhận tốc độ đến xác định vị trí vi phạm. Khi các thiết bị giám sát ngày càng được sử dụng rộng rãi, việc bảo đảm dữ liệu chính xác và có cơ chế tiếp nhận, xử lý khiếu nại minh bạch là điều cần thiết để tránh những trường hợp xử phạt nhầm.

(Theo CarToq)

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