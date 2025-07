Hà Nội: Hơn 940 cây đổ, cành gãy sau trận giông lớn Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến 7h30 sáng 20/7, thống kê từ các đơn vị cho thấy toàn thành phố có 941 cây đổ và cành gãy do trận giông kèm gió giật mạnh chiều 19/7 và mưa kéo dài đến tối cùng ngày. Riêng khu vực nội đô và các trục chính như Đại lộ Thăng Long, Võ Nguyên Giáp cùng Công viên Thống Nhất ghi nhận 771 cây, ngoại thành 170 cây. Phân theo địa giới hành chính cũ, thiệt hại tập trung nhiều tại quận Long Biên với 120 cây đổ, đường Đại lộ Thăng Long 95 cây, quận Hà Đông 81 cây, quận Hai Bà Trưng 71 cây, quận Hoàng Mai 65 cây, quận Đống Đa 61 cây và Cầu Giấy 56 cây, các khu vực khác ghi nhận số lượng ít hơn. Trong sáng 20/7, phần lớn các tuyến nội đô đã được giải tỏa bảo đảm giao thông, chỉ còn một số tuyến nhỏ còn cành lá trên hè, các đơn vị dự kiến thu dọn trong ngày hôm nay và hoàn tất tại các tuyến xa trung tâm vào ngày mai. Cơ quan chức năng lưu ý, người dân hạn chế ra ngoài khi có giông, mưa to gió lớn để đảm bảo an toàn, đặc biệt không tránh trú dưới gốc cây, gần biển quảng cáo và các công trình tạm bợ. N.Huyền