Mở cửa trở lại, nhiều thương hiệu siết chính sách thu đổi

Ghi nhận của PV VietNamNet quanh khu vực chợ Bến Thành vào ngày 24/9, nhiều thương hiệu như Chính Tâm, Hoàng Thứ Jewelry hay Thiên Thiên Ngọc, Quế Jewelry đã mở cửa đón khách trở lại.

Tương tự, tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường An Đông, quận 5 cũ), nơi tập trung nhiều cửa hàng mua bán, trao đổi vàng bạc, đá quý và gia công nữ trang, hầu hết các cửa hàng kim cương, vàng bạc, đá quý được ghi nhận đã mở cửa đón khách.

Cuối tháng 7 và giữa tháng 8, một số thương hiệu như Hoàng Yến hoặc Mỹ Kim được ghi nhận tạm đóng cửa vì lý do cá nhân hoặc đi du lịch, nhưng nay đã mở cửa trở lại.

Các tiệm vàng, bạc, kim cương tại Trung tâm thương mại An Đông Plaza mở cửa hoạt động vào ngày 24/9. Ảnh: Thu Hà

Thương hiệu kim cương Cashion mở cửa trở lại từ ngày 19/9, đồng thời áp dụng chính sách thu mua theo hai nhóm hóa đơn. Với hóa đơn trước ngày 19/7, điều kiện và tỷ lệ thu mua giữ nguyên như thời điểm mua, nhưng thanh toán được chia thành 5 đợt trong 120 ngày. Với hóa đơn từ ngày 19/7, sản phẩm được xem xét thu mua hoặc đổi theo giá thỏa thuận sau khi kiểm tra.

Đáng chú ý, Cashion cũng đưa ra các điều kiện và thủ tục chặt chẽ đối với chính sách thu đổi. Trường hợp khách hàng không còn hóa đơn mua hàng, thương hiệu sẽ hỗ trợ tra cứu nếu khách cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch. Việc thu đổi chỉ được thực hiện sau khi xác minh thành công.

Đối với kim cương sử dụng giấy kiểm định PNJ Lab (P-Lab) hoặc giấy kiểm định không thuộc GIA/IGI, Cashion áp dụng phí 100.000 đồng/giấy, không phân biệt kích thước. Với giấy kiểm định GIA/IGI, mức phí được tính theo kích thước kim cương, dao động từ 1,5-18,2 triệu đồng.

Cách đó không lâu, PNJ cũng phát đi thông báo về việc Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương điều chỉnh giảm thời gian thanh toán so với quy định hiện hành khi công ty thực hiện mua lại sản phẩm từ khách hàng.

Tuy nhiên, PNJ chưa công bố cụ thể thời gian thanh toán mới và cho biết việc điều chỉnh sẽ được áp dụng linh hoạt theo từng dòng sản phẩm, trên cơ sở cân đối với tình hình tài chính thực tế của công ty.

Không chỉ PNJ hay Cashion, nhiều tiệm kim cương hoạt động trở lại nhưng đều thắt chặt chính sách thu mua. Theo nhân viên Hoàng Thứ Jewelry, với khách đăng ký bán sản phẩm tại thời điểm này, thời hạn thanh toán dự kiến rơi vào tháng 11-12/2027.

Thị trường chưa hẳn hồi phục

TS Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế, cho rằng việc các thương hiệu kim cương mở cửa trở lại là một tín hiệu đáng chú ý, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận thị trường đã phục hồi, mà chỉ là quyết định ở cấp độ doanh nghiệp.

Nếu sức mua thực tế chưa tăng tương ứng thì việc mở cửa chưa đồng nghĩa với việc thị trường đã bước sang chu kỳ tăng trưởng mới. Do đó, cần tách bạch giữa sự phục hồi của từng doanh nghiệp với sự phục hồi của toàn thị trường.

Theo TS Lê Bá Chí Nhân, thị trường kim cương Việt Nam chịu tác động đồng thời từ cả cầu nội địa và những biến động của thị trường quốc tế.

Trong nửa đầu năm 2026, giá bán kim cương thô bình quân De Beers thực nhận giảm 32% so với cùng kỳ; điều kiện giao dịch vẫn được đánh giá là khó khăn, đặc biệt ở các phân khúc giá trị thấp. Ở cấp bán lẻ toàn cầu, doanh số trang sức kim cương thành phẩm tương đối ổn định, nhưng diễn biến giữa các thị trường rất khác nhau.

Cửa hàng Kim Lý tại đường An Dương Vương vẫn đóng cửa. Ảnh: Thu Hà

Tại Việt Nam, vấn đề còn nằm ở niềm tin và khả năng thanh khoản của kim cương. Theo ông Nhân, sau giai đoạn nhu cầu bán hoặc thu đổi gia tăng, thị trường cần thời gian để hình thành lại mặt bằng giá, cơ chế mua lại và kỳ vọng của người tiêu dùng.

"Mốc quan trọng không phải là bao nhiêu thương hiệu mở cửa trở lại, mà là bao nhiêu giao dịch thực sự phát sinh và thanh khoản có cải thiện bền vững hay không", ông nhấn mạnh.

Ông nhận định, nếu trong những tháng tới lượng khách mua tăng, giao dịch thứ cấp phục hồi, thời gian thu đổi được rút ngắn và khoảng cách giữa giá mua - giá bán thu hẹp, khi đó mới có thể nói đến sự phục hồi thực chất. Còn ở thời điểm hiện tại, việc mở cửa nên được xem là tín hiệu tái cấu trúc và ổn định hoạt động của doanh nghiệp nhiều hơn là một chỉ báo chắc chắn về sự phục hồi của toàn thị trường.

Thực tế, dọc tuyến đường An Dương Vương, phường An Đông, nơi được xem là “thủ phủ” kinh doanh kim cương, vàng bạc... dù nhiều tiệm vẫn mở cửa song không khí kinh doanh vẫn ảm đạm. Nhiều thương hiệu như Kim Châu, Ngọc Tâm, Kim Lý, Kim Khiết, Ngọc Châu Âu vẫn đóng cửa im lìm, các thông báo hẹn ngày trở lại cũng được gỡ xuống.

Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn TPHCM, cũng đánh giá dù các thương hiệu đã mở cửa trở lại nhưng giao dịch mua mới vẫn chậm. Ông nhận xét thị trường kim cương, và cả thị trường vàng tại TPHCM vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.

Dự báo cuối năm, các chuyên gia nhận định thị trường kim cương, đá quý có thể xuất hiện sự phân hóa giữa các phân khúc. Những sản phẩm có thương hiệu uy tín, nguồn gốc minh bạch, chứng thư kiểm định quốc tế và thiết kế phục vụ nhu cầu trang sức thực sẽ có khả năng duy trì giao dịch tốt hơn.

Ngược lại, những sản phẩm có giá cao nhưng khó xác lập giá trị thu hồi, thiếu minh bạch về nguồn gốc hoặc phụ thuộc nhiều vào yếu tố đầu cơ sẽ tiếp tục gặp khó khăn.

"Những tháng cuối năm 2026 sẽ là giai đoạn bản lề. Thị trường có thể chưa tăng mạnh về giá nhưng có khả năng từng bước tái cấu trúc theo hướng minh bạch hơn, phân hóa hơn, đồng thời coi trọng giá trị thực, nguồn gốc và khả năng thanh khoản của từng sản phẩm. Đây cũng là nền tảng để xác định xu hướng của thị trường trong năm 2027”, TS Nhân nói.