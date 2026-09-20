Sau 2 tháng tạm ngừng để tái cấu trúc, Công ty cổ phần Cashion thông báo chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19/9. Đây là thương hiệu sở hữu chuỗi cửa hàng kim cương có mặt tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở 10 thành phố, trong đó có TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Cùng thời điểm, doanh nghiệp đã cập nhật chính sách thu mua, chia theo thời điểm phát sinh hóa đơn. Cụ thể, với hóa đơn phát sinh trước ngày 19/7/2026, Cashion tiếp tục áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua đã xác lập tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm. Việc thanh toán được thực hiện thành 5 đợt trong vòng 120 ngày, với tổng giá trị bằng 100% tổng giá trị thu lại đã được xác nhận trong hồ sơ giao dịch.

Thông báo mở cửa trở lại được Cashion đăng tải trên Facebook. Ảnh: Cushion

Với hóa đơn phát sinh từ ngày 19/7/2026, sản phẩm sẽ được thương hiệu xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra. Sau khi hoàn tất kiểm tra, doanh nghiệp sẽ thông báo giá trị thu mua hoặc giá trị đổi để khách hàng cân nhắc trước khi quyết định. Giao dịch chỉ được thực hiện khi khách hàng và Cashion cùng thống nhất giá trị và các điều kiện liên quan. Địa điểm giao dịch được thông báo là tại tòa nhà Vincom Cộng Hòa, từ 10h - 18h từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.

"Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu một giai đoạn hoạt động mới, mà còn là cơ hội để Cashion hoàn thiện và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho quý khách hàng", thông tin được nêu ra trong thông báo của Cashion.

Đến nay Cashion là thương hiệu kim cương hiếm hoi quay trở lại sau làn sóng đóng cửa của thị trường kim cương nói chung và thị trường kim cương tại TP.HCM nói riêng. Trước đó một số thương hiệu như Quế Jewelry và Hoàng Thứ Jewelry đã quay trở lại thị trường sau thời gian tạm đóng cửa.