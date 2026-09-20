Sau hai tháng tạm đóng, chuỗi kim cương Cashion thông báo hoạt động trở lại và thay đổi chính sách thu mua.
Sau 2 tháng tạm ngừng để tái cấu trúc, Công ty cổ phần Cashion thông báo chính thức hoạt động trở lại từ ngày 19/9. Đây là thương hiệu sở hữu chuỗi cửa hàng kim cương có mặt tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở 10 thành phố, trong đó có TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng.
Cùng thời điểm, doanh nghiệp đã cập nhật chính sách thu mua, chia theo thời điểm phát sinh hóa đơn. Cụ thể, với hóa đơn phát sinh trước ngày 19/7/2026, Cashion tiếp tục áp dụng điều kiện và tỷ lệ thu mua đã xác lập tại thời điểm khách hàng mua sản phẩm. Việc thanh toán được thực hiện thành 5 đợt trong vòng 120 ngày, với tổng giá trị bằng 100% tổng giá trị thu lại đã được xác nhận trong hồ sơ giao dịch.
Với hóa đơn phát sinh từ ngày 19/7/2026, sản phẩm sẽ được thương hiệu xem xét thu mua hoặc đổi sang sản phẩm khác theo mức giá thỏa thuận tại thời điểm tiếp nhận và kiểm tra. Sau khi hoàn tất kiểm tra, doanh nghiệp sẽ thông báo giá trị thu mua hoặc giá trị đổi để khách hàng cân nhắc trước khi quyết định. Giao dịch chỉ được thực hiện khi khách hàng và Cashion cùng thống nhất giá trị và các điều kiện liên quan. Địa điểm giao dịch được thông báo là tại tòa nhà Vincom Cộng Hòa, từ 10h - 18h từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần.
"Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu một giai đoạn hoạt động mới, mà còn là cơ hội để Cashion hoàn thiện và mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho quý khách hàng", thông tin được nêu ra trong thông báo của Cashion.
Đến nay Cashion là thương hiệu kim cương hiếm hoi quay trở lại sau làn sóng đóng cửa của thị trường kim cương nói chung và thị trường kim cương tại TP.HCM nói riêng. Trước đó một số thương hiệu như Quế Jewelry và Hoàng Thứ Jewelry đã quay trở lại thị trường sau thời gian tạm đóng cửa.
Trước đó vào ngày 19/7, Cashion bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian 2 tháng để triển khai quá trình tái cấu trúc. Việc Cashion tạm dừng hoạt động diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương trong nước biến động mạnh sau vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm kinh doanh kim cương để điều tra về hành vi buôn lậu.
Cashion được thành lập từ tháng 2 năm ngoái với vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực mua bán kim cương, trang sức và trao đổi hàng hiệu chính hãng. Trước đó, PNJ từng sở hữu gần 20% vốn tại Người Bạn Vàng- cổ đông thành lập Cashion. Sau đó PNJ đã thoái toàn bộ phần vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Người Bạn Vàng. Lý do là doanh nghiệp này đã mở rộng sang lĩnh vực có sự tương đồng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của PNJ.