Theo một luật sư cấp cao chia sẻ, chủ sở hữu siêu xe bị cho là cố tình không đóng thuế đường bộ và mua bảo hiểm vì tiền phạt rẻ hơn. Như trang NST đưa tin, luật sư Muhammad Hasif Hasan cho biết ông được một đại gia kể rằng, so với việc phải bỏ ra hàng chục nghìn RM (đồng Ringgit Malaysia) để gia hạn thuế đường bộ và bảo hiểm, họ chỉ cần đóng mức phạt tối đa 3.000 RM (khoảng 18 triệu VNĐ) sẽ tiết kiệm hơn.

Thông tin này được đưa ra sau khi Cục Đường bộ Malaysia (JPJ) triển khai chiến dịch Ops Luxury và Ops Luxury 2.0 trong những tháng gần đây, qua đó tịch thu hơn 150 xe sang, siêu xe các loại vì nhiều vi phạm, chủ yếu là không đóng thuế đường bộ và mua bảo hiểm hợp lệ.

Ông Muhammad Hasif còn cho biết thêm: “Khi tôi gặp người vi phạm, tôi hỏi lý do ra tòa thì câu trả lời của họ là để nộp phạt vì không đóng thuế đường bộ và bảo hiểm.

“Người này giải thích rằng nộp tiền phạt tối thiểu 300 RM (khoảng 1,8 triệu VNĐ) sẽ rẻ và đáng hơn so với việc phải trả hơn 5.000 RM (30 triệu VNĐ) cho thuế đường bộ và hơn 10.000 RM (61 triệu VNĐ) tiền bảo hiểm cho chiếc xe châu Âu của mình. Nếu cứ tiếp tục lái xe không có các giấy tờ trên và bị phạt, mức phạt tối đa cũng chỉ 3.000 RM . Như vậy vẫn lợi hơn”, ông nói thêm.

“Nếu xảy ra tai nạn và va chạm với người dân khi không có bảo hiểm, nạn nhân hoặc gia đình họ sẽ không thể đòi bồi thường. Cuối cùng, họ phải tự gánh toàn bộ chi phí y tế và án phí”, ông Muhammad Hasif nhấn mạnh.

“Chi phí pháp lý có thể lên tới 10.000 đến 40.000 RM (khoảng 61-247 triệu VNĐ), chưa kể chi phí y tế và các khoản phí tòa án khác. Thực tế, ngay cả khi thắng kiện cũng không đảm bảo sẽ nhận được tiền bồi thường”, ông nói tiếp.

Điều này khiến Bộ trưởng Bộ Giao thông Anthony Loke không khỏi bức xúc. Ông cho biết, chủ sở hữu những chiếc siêu xe, xe sang bị tịch thu sẽ buộc phải thanh toán mọi khoản phí, bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và tiền phạt trước khi có thể lấy lại xe của mình.

Theo Paultan

