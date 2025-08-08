Các mẫu xe siêu sang tại Việt Nam thường có mức khấu hao khá lớn dù sử dụng rất ít, dù đó là mẫu xe hiếm hay phổ biến với giới nhà giàu. Thậm chí, một số xe được nhiều đại gia Việt sử dụng như Rolls-Royce Cullinan vẫn giảm giá tới hơn 15 tỷ chỉ sau vài năm sử dụng.

Ảnh: Hồng Quân

Gần đây, một chiếc Bentley Continental GT được đơn vị kinh doanh xe sang có tiếng tại Hà Nội chào bán với giá chỉ hơn 3,6 tỷ đồng. Theo chia sẻ của người bán, xe thuộc đời 2013 nhưng hiện tại mới lăn bánh vỏn vẹn 15.000km (tương đương 1.250 km/năm). Mức “ODO” này rất thấp so với những xe cùng đời khiến nhiều người bất ngờ.

Ảnh: Hồng Quân

Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, tại thời điểm mua mới, mẫu xe này có giá lên tới hơn 13 tỷ đồng sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí. Để hoàn tất thủ tục lăn bánh, chủ xe cần bỏ ra số tiền không dưới 14 tỷ đồng. Như vậy, cứ mỗi 1.000 km, chủ nhân chiếc Continental GT chịu khoản lỗ lên tới 700 triệu đồng, bằng một chiếc SUV hạng B mua mới như Toyota Yaris Cross hay gần bằng mẫu VinFast Limo Green.

Ảnh: Hồng Quân

Thực tế, so với các mẫu xe như Mulsanne hay Bentayga, Bentley Continental GT có mức khấu hao lớn hơn. Điều này một phần do đại gia Việt ít người thích sử dụng dòng xe coupe siêu sang bởi tính thực tế thấp và giá mua mới cũng khá cao. Đơn cử như một chiếc Continental GT tương tự đã mất giá tới 10 tỷ chỉ sau 4.000km.

Ảnh: Hồng Quân

Chiếc xe đang rao bán có ngoại thất màu trắng – tông màu được nhiều đại gia mua dòng xe này ưa chuộng. Tổng thể xe khá nổi bật nhờ thiết kế kết hợp sự sang trọng và thể thao đặc trưng của dòng coupe Anh quốc. So với những xe đời mới, chiếc xe này ít bị lỗi thời do kiểu dáng và đường nét mềm mại ít thay đổi.

Ảnh: Hồng Quân

Bộ mâm 5 chấu kép nguyên bản của xe còn giữ được độ sáng bóng như mới, mang kích thước 21 inch. Phía sau nổi bật với cùm phanh màu đỏ tươi. Đây là tùy chọn mâm xe chỉ dành cho phiên bản W12 hoặc GT Speed.

Ảnh: Hồng Quân

Tuy mới lăn bánh 15.000 km nhưng nội thất đã xuất hiện dấu hiệu “lão hóa”, với các vết nhăn trên ghế. Đây là điều khó tránh khỏi với những chiếc xe sang tuổi đời trên 10 năm, đặc biệt dòng xe từ thị trường Anh quốc, do không phù hợp với điều kiện thời tiết nóng ẩm ở nước ta.

Ảnh: Hồng Quân

Dù vậy, tổng thể khoang cabin còn khá mới. Ngoại trừ ghế ngồi, các chi tiết trên táp-lô, vô-lăng và táp-pi bọc da màu nâu giữ được độ bóng tự nhiên, đều màu, không bị nhăn. Một số vị trí ốp gỗ tạo cảm giác sang trọng, ấm cúng cho xe. Xe được trang bị một màn hình giải trí trung tâm 8 inch kèm một đồng hồ analog đặt bên trên.

Ảnh: Hồng Quân

Chiếc Bentley Continental GT trong bài được trang bị động cơ W12 tăng áp kép, dung tích 6,0 lít, sản sinh công suất tối đa 575 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Cỗ máy này kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 318 km/h.

Ảnh: Hồng Quân

Theo công bố của nhà sản xuất, mẫu xe siêu sang này có mức tiêu hao nhiên liệu đường đô thị khoảng 23 lít/100 km, đường cao tốc khoảng 11 lít/100 km và đường hỗn hợp lên mức 15 lít/100 km. Với điều kiện vận hành tại Việt Nam, thực tế những con số trên sẽ tăng thêm khoảng 2-3 lít/100 km.

