Ngày 24/4, tại hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí, ông Phạm Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hải Phòng cho biết, 2026 là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT sau khi sáp nhập tỉnh Hải Dương (cũ) và TP Hải Phòng nên quy mô của kỳ thi tăng mạnh, từ 63.338 học sinh lên 70.626 học sinh. Trong đó, tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập đạt trên 68%.

Dự kiến, kỳ thi sẽ diễn ra tại 92 hội đồng thi, Sở GD-ĐT TP Hải Phòng sẽ huy động khoảng 7.500 cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Điểm mới đáng chú ý, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hải Phòng diễn ra sớm hơn, trong 3 ngày từ ngày 31/5-2/6. Về đăng ký dự thi, Sở GD-ĐT TP Hải Phòng sử dụng phần mềm phục vụ kỳ thi.

Đáng lưu ý, năm nay thí sinh đăng ký dự thi hoàn toàn theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm của Sở GD-ĐT. Thí sinh được cấp tài khoản tại trường THCS nơi đang học lớp 9 năm học 2025-2026 để đăng ký dự tuyển; trường THCS tổ chức hướng dẫn thí sinh đăng ký dự tuyển trên phần mềm quản lý thi của Sở GD-ĐT. Tính đến thời điểm 22h30 ngày 22/4, hệ thống tuyển sinh ghi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đạt tỷ lệ trên 33%.

Đối với 2 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và THPT chuyên Trần Phú, có 1.085 chỉ tiêu, và được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng xét tuyển.

Do lịch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sớm hơn 2 tuần so với năm 2025, nên thời gian chấm thi vào lớp 10 được rút ngắn còn 6 ngày, từ ngày 4/6-9/6.

Một điểm mới khác, năm nay ngành Giáo dục Hải Phòng thực hiện quy định tuyển sinh không phân biệt địa giới hành chính; sử dụng lực lượng ngành để kiểm tra, giám sát các khâu tổ chức kỳ thi.

Ban chỉ đạo thi đang tiến hành rà soát, lựa chọn các điểm bố trí Hội đồng ra đề, in sao đề thi; coi thi, chấm thi đảm bảo điều kiện về phòng thi, ánh sáng, bàn ghế, điện, nước, vệ sinh môi trường.

Ông Quân cũng lưu ý về tình hình sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, dẫn đến khó khăn trong việc ngăn chặn sử dụng công nghệ cao gian lận trong thi cử. Ngoài ra, thời tiết đang trong giai đoạn bất thường, thời điểm diễn ra kỳ thi có thể xảy ra giông lốc, lũ quét, mưa to, nắng nóng... Vì vậy, toàn ngành Giáo dục Hải Phòng phải chủ động trong mọi tình huống để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi cho học sinh.