Ngày 17/9, trong khuôn khổ Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 22 tại Nam Ninh, Trung Quốc, đã diễn ra Hội nghị Đối thoại Bàn tròn giữa Chính phủ Việt Nam và Tổng Giám đốc điều hành các doanh nghiệp Trung Quốc.

Chủ đề hội nghị năm nay là “Đổi mới sáng tạo thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, chuyển đổi số tạo động lực cho hợp tác cùng thắng”.

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, Đảng và Chính phủ Việt Nam coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST & CĐS) là động lực đột phá giúp đất nước “bắt kịp, tiến cùng, bứt phá và vượt lên”.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ KH&CN

Phó Thủ tướng thông tin về các chính sách quan trọng như Nghị quyết 57, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, cùng Luật Công nghiệp Công nghệ số - những nền tảng pháp lý quan trọng cho giai đoạn phát triển mới, tạo hành lang thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, bao gồm cả doanh nghiệp Trung Quốc.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết duy trì môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, bình đẳng và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đại diện phía Trung Quốc, ông Nhậm Hồng Bân – Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và ông Vi Thao – Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đề cao vai trò hợp tác kinh tế số, kết nối hạ tầng và giao lưu nhân dân. Các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc bày tỏ mong muốn đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, đường sắt, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và kinh tế số – những ngành được xem là động lực tăng trưởng mới.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Bùi Hoàng Phương cho biết Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ. Ảnh: Bộ KH&CN

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, KHCN, ĐMST & CĐS đang trở thành động lực phát triển quan trọng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh không chỉ cho Trung Quốc mà còn cho cả ASEAN và Việt Nam.

Năm 2024, ASEAN đã vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu của dòng vốn đầu tư mạo hiểm trong các lĩnh vực công nghệ số, thương mại điện tử, fintech và logistics thông minh; trong khi Trung Quốc hiện có hơn 400 doanh nghiệp kỳ lân, khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Theo Thứ trưởng, ngoài chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Việt Nam và Trung Quốc còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin và công nghệ số. Ông khẳng định Bộ KH&CN Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp Trung Quốc và ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, hạ tầng và nhân lực, biến các sáng kiến hợp tác thành hiện thực.