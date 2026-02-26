Từng là giáo viên hợp đồng tại một trường tiểu học ở xã Phúc Lộc (tỉnh Nghệ An), cô L.T.H.P. chuyển công tác về trường cùng cấp tại xã Nghi Lộc gần một tháng nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, lương tháng 9 và 10/2025 tại đơn vị cũ của cô vẫn chưa được chi trả.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với nhiều giáo viên tại một số trường học khác trên địa bàn. Cô N.T.Y., giáo viên hợp đồng tại phường Cửa Lò, cho biết đến nay vẫn chưa nhận được lương tháng 1 và tháng 2/2026.

Sự chậm trễ khiến nữ giáo viên không khỏi lo lắng. “Chúng tôi mong các cấp thẩm quyền sớm có câu trả lời rõ ràng để yên tâm công tác”, cô Y. bày tỏ.

Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, toàn tỉnh hiện có hơn 200 giáo viên, nhân viên hợp đồng do cấp huyện cũ ký từ nhiều năm trước, sau đó bàn giao về cho các xã, phường quản lý. Những trường hợp này không thuộc biên chế viên chức giáo dục cấp xã.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số xã, phường đã chủ động bố trí nguồn ngân sách để tiếp tục chi trả lương trong năm 2026. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa xác định được nguồn kinh phí hoặc không có khả năng cân đối, dẫn đến tình trạng chậm lương, thậm chí nguy cơ chấm dứt hợp đồng đối với giáo viên, nhân viên hợp đồng.

Trước thực trạng trên, Sở GD-ĐT Nghệ An đã có văn bản gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính đề nghị cho ý kiến về phương án xử lý liên quan đến vị trí việc làm, nguồn kinh phí chi trả cũng như chế độ, chính sách đối với hơn 200 giáo viên, nhân viên hợp đồng.

Đồng thời, Sở yêu cầu UBND các xã, phường cung cấp thông tin cụ thể, nêu rõ thực trạng của đội ngũ này để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho giáo viên, nhân viên và ổn định hoạt động dạy học tại cơ sở.