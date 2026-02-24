Cụ thể, vào thứ 2, ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), theo ghi nhận, học sinh tại nhiều tỉnh, thành đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Tuy nhiên, tại tỉnh Quảng Ninh, học sinh vẫn được nghỉ Tết theo lịch từ ngày 16/2 đến hết ngày 28/2, nhưng do ngày 1/3 là chủ nhật nên vẫn được nghỉ tiếp. Như vậy, tính cả các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, học sinh Quảng Ninh được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ tổng 16 ngày liên tục và bắt đầu đi học lại sau Tết vào ngày 2/3.

Học sinh ở Quảng Ninh được nghỉ Tết 14 ngày, tính cả ngày nghỉ cuối tuần là 16 ngày, đến ngày 2/3 mới đi học trở lại

Lý giải về việc này, đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo quy định, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày. Một số địa phương trong cả nước cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ sớm nên sau khi ra Tết phải đi học sớm. Tại tỉnh Quảng Ninh, học sinh bắt đầu dịp nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 26 tháng Chạp nên quay lại học sau kỳ nghỉ muộn hơn.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, tất cả cấp học tại tỉnh đều được áp dụng lịch nghỉ Tết Nguyên đán như vậy. Việc đi học lại sau kỳ nghỉ Tết tuy muộn hơn những địa phương khác nhưng vẫn đảm bảo số tiết và chương trình giảng dạy đúng theo quy định.

Trước đó, một số địa phương khác cho học sinh nghỉ từ 11 đến 12 ngày. Tây Ninh nghỉ 12 ngày, từ 11/2 đến 22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). TPHCM, Cần Thơ và Hà Tĩnh cùng cho học sinh nghỉ 11 ngày, song thời gian cụ thể có khác nhau: Hà Tĩnh nghỉ từ 13/2 đến 23/2; trong khi TPHCM và Cần Thơ nghỉ từ 12/2 đến 22/2.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội hiện là địa phương có thời gian nghỉ Tết ngắn nhất. Theo kế hoạch, học sinh, sinh viên và cán bộ ngành giáo dục nghỉ Tết 5 ngày, từ 16/2 đến 20/2. Tính cả các ngày nghỉ cuối tuần trước và sau Tết, tổng thời gian nghỉ của học sinh Hà Nội là 9 ngày.