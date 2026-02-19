Nguyễn Thị Trà Giang, 27 tuổi, hiện là giảng viên nguồn của Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội. Giang nộp hồ sơ và chính thức trúng tuyển vào đầu năm 2024.

Trà Giang vốn là cựu sinh viên ngành Cơ điện tử của Đại học Bách khoa Hà Nội. Giang được tuyển thẳng vào ngôi trường này nhờ từng đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý khi còn học ở Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An).

Lựa chọn ngành Cơ điện tử, Giang cho hay lĩnh vực này có mối liên quan mật thiết với nền tảng Vật lý mà cô đã được trang bị trong suốt những năm tháng phổ thông.

“Mình muốn tiếp tục theo đuổi một lĩnh vực có thể vận dụng tốt các kiến thức đã tích lũy nhiều năm. Ngoài ra, đây cũng là ngành học rộng, mang tính liên ngành khi kết hợp cả cơ khí, điện - điện tử, lập trình, robot... Môi trường này buộc mình phải suy nghĩ tổng thể, giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ thay vì chỉ học chuyên sâu vào một lĩnh vực hẹp”, Giang nói.

Thời điểm mới vào đại học, Giang chưa từng nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường giảng viên. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, Giang đã đi làm ở vị trí kỹ sư tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, công việc lặp lại, ít không gian sáng tạo khiến Giang dần nhận ra bản thân không phù hợp với con đường này.

“Mình nghĩ rằng bản thân phù hợp hơn với việc nghiên cứu, nơi mình được đào sâu các vấn đề mới và đòi hỏi tính sáng tạo hơn”, Giang nói.

Nguyễn Thị Trà Giang là giảng viên nguồn của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC

Đầu năm 2024, Giang quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển và giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc). Cùng thời gian này, Giang cũng được thầy hướng dẫn trước đây ở Đại học Bách khoa Hà Nội gợi ý về cơ hội học thạc sĩ tại trường và trở thành giảng viên nguồn.

“Thời điểm đó, mình khá phân vân vì mong muốn đi du học đã ấp ủ từ lâu”, Giang nhớ lại.

Tuy nhiên, sau khi phân tích kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của thầy cô, Giang nhận ra có nhiều cơ hội nếu trở thành giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngoài việc được học từ chính những giảng viên giỏi, hàng đầu trong lĩnh vực, Giang còn có thể xin học bổng ở những trường có thứ hạng cao trên thế giới thông qua sự giới thiệu, hướng dẫn của thầy cô.

Vì thế, Giang quyết định từ bỏ cơ hội du học Hàn Quốc để ở lại Việt Nam, tham gia ứng tuyển đề án giảng viên tạo nguồn từ tháng 2/2024.

Sau khi trúng tuyển, Giang nhận nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên trong một số tiết, đi dự giảng, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học.

“Bước vào nghề, mình càng thêm trân trọng và mong muốn cũng trở thành một giảng viên giỏi”, Giang nói.

Giang ứng tuyển và trúng học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại Đại học Griffith. Ảnh: NVCC

Trong quãng thời gian này, Giang cũng tiếp tục tìm kiếm các cơ hội học bổng và kết nối học thuật quốc tế. Nhờ thầy cô hỗ trợ, tháng 7/2025, Giang trúng học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại Đại học Griffith (Australia).

Hiện tại, Giang tập trung nghiên cứu về thiết kế cảm biến vi cơ điện tử. Cô đặt mục tiêu hoàn thành các bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín để tốt nghiệp đúng hạn và trở về Đại học Bách khoa Hà Nội làm việc.

Là giảng viên thuộc thế hệ Gen Z, Giang tin mình có lợi thế khi kết nối với sinh viên nhờ vào việc thấu hiểu tâm lý và thái độ học tập. Ngoài ra, người trẻ như Giang cũng dễ tiếp nhận và cập nhật các phương pháp, công nghệ mới để đưa vào học tập, giảng dạy.

Tuy vậy, Giang thừa nhận bản thân cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm đứng lớp, học cách cân bằng giữa sự gần gũi với kỷ luật và chuẩn mực học thuật.

“Mình mong muốn không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp sinh viên hình thành tư duy nghiên cứu, biết tự học, đặt câu hỏi và làm việc có trách nhiệm”, Giang nói.

Vì đang ở giai đoạn đầu của chương trình tiến sĩ, Giang ưu tiên củng cố nền tảng chuyên môn phục vụ trực tiếp cho hướng nghiên cứu, từng bước xây dựng các công bố khoa học có chất lượng. Ngoài ra, Giang cũng muốn tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế, rèn kỷ luật, cách tổ chức công việc và kỹ năng hợp tác học thuật.

Mục tiêu dài hạn của cô gái xứ Nghệ sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ là quay trở về Đại học Bách khoa Hà Nội để tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu, đóng góp cho công tác đào tạo sinh viên và cùng xây dựng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, hiện đại.