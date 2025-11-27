Sáng 27/11, tại hội nghị đánh giá hiệu quả của các Nghị quyết 68, 138, 139 của Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (APED) – Bộ Tài chính vừa có bài tham luận đánh giá 8 năm thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017.

Nhiều gói hỗ trợ thuế và phí đã được triển khai nhằm giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, Cục nhấn mạnh nhiều gói hỗ trợ thuế và phí nhằm giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

Điển hình như năm 2021 có gói hỗ trợ thuế chống chịu Covid-19 được quy định trong Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 và Nghị định 92/2021/NĐ-CP. Theo đó, giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 cho doanh nghiệp có doanh thu nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ đồng và bị giảm doanh thu so với năm 2019; giảm thuế giá trị gia tăng cho một số ngành chịu ảnh hưởng nặng; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong 2 năm 2020–2021 cho doanh nghiệp khó khăn.

Cũng trong năm này, một số thông tư về phí, lệ phí (như Thông tư 120/2021/TT-BTC) tiếp tục giảm 10–50% nhiều loại phí, lệ phí trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, chứng khoán, đăng kiểm…

Năm 2022 có gói tài khóa theo Nghị quyết 43/2022/QH15: Giảm 2% thuế giá trị gia tăng (từ 10% xuống 8%) đối với hầu hết hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% từ ngày 1/2 – 31/12/2022 theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP; Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP; Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong năm 2022 thông qua các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 (giảm mạnh mức thu để kìm giá xăng dầu).

Năm 2023 tiếp tục áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 8%, gia hạn thuế; duy trì mức thuế bảo vệ môi trường xăng dầu thấp; giảm 10 – 50% cho 36 khoản phí, lệ phí.

Năm 2024 giảm 2% thuế giá trị gia tăng; giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu; gia hạn các sắc thuế và tiền thuê đất; giảm lệ phí trước bạ, thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô trong nước; tiếp tục giảm nhiều loại phí, lệ phí và phí dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2025 dự kiến kéo dài thuế giá trị gia tăng 8%, tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu; duy trì ưu đãi thuế, lệ phí cho ô tô, ô tô điện; giảm thêm nhiều khoản phí, lệ phí đến hết 2025 – 2026.

Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể đánh giá cao nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian qua. Điểm nhấn là việc bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình Luật năm 2024 – 2025. Dự thảo Luật có nhiều quy định ưu đãi mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như: doanh nghiệp siêu nhỏ (doanh thu ≤ 3 tỷ đồng/năm) chỉ áp thuế suất 15%; doanh nghiệp nhỏ (doanh thu ≤ 50 tỷ đồng/năm) áp thuế suất 17%. Việc luật hóa ưu đãi thuế đã tạo khung chính sách ổn định hơn.

Quy mô hỗ trợ thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp cũng khá lớn. Điển hình như năm 2024, tổng quy mô các loại hỗ trợ thuế, phí, lệ phí lên tới 191 nghìn tỷ đồng, gồm khoảng 95 nghìn tỷ đồng gia hạn thuế và tiền thuê đất; khoảng 96 nghìn tỷ đồng giảm thuế, phí, lệ phí.

Tuy nhiên, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cũng lưu ý một số vấn đề cần khắc phục như: Nhiều chính sách hỗ trợ mang tính tạm thời, phải gia hạn hàng năm, khiến doanh nghiệp khó dự báo dài hạn; Hiệu quả phân bổ chưa đồng đều giữa các ngành, địa phương.