Theo chuẩn mới của Bộ GD-ĐT, chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học có tối thiểu 125 tín chỉ, trong đó thành phần nghiệp vụ sư phạm chiếm ít nhất 30 tín chỉ.

Tăng thời lượng trải nghiệm, thực tập trực tiếp tại cơ sở giáo dục

Bộ GD-ĐT vừa ban hành chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học.

Theo đó, khối lượng học tập của chương trình tối thiểu là 125 tín chỉ, không bao gồm các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành.

Thời gian đào tạo chuẩn là 4 năm. Thành phần nghiệp vụ sư phạm có khối lượng học tập ít nhất là 30 tín chỉ.

Trong đó, nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực hành và thực tập sư phạm chiếm ít nhất 12 tín chỉ, được tổ chức thường xuyên trong suốt quá trình đào tạo. Thời lượng trải nghiệm và thực tập trực tiếp tại cơ sở giáo dục sẽ được tăng cường, tối thiểu là 8 tín chỉ.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong một tiết học. Ảnh: HNUE

Hoạt động rèn luyện được tổ chức theo lộ trình từ trải nghiệm môi trường giáo dục, thực hành giảng dạy trong lớp học và môi trường số đến thực tập từng phần, thực tập toàn diện. Cơ sở đào tạo phải có cơ sở thực hành sư phạm hoặc có thỏa thuận hợp tác với các cơ sở giáo dục phù hợp, đồng thời tổ chức phối hợp giữa giảng viên sư phạm và giáo viên hướng dẫn tại nơi thực hành, thực tập.

Tăng yêu cầu về giảng viên

Chuẩn mới cũng siết chặt các yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên cơ hữu tại các cơ sở đào tạo giáo viên.

Cụ thể, giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% tổng khối lượng học tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu. Đối với các học phần thuộc thành phần nghiệp vụ sư phạm, ít nhất 50% giảng viên trực tiếp giảng dạy phải có trình độ tiến sĩ và chuyên môn phù hợp với học phần được phân công.

Cơ sở đào tạo phải có ít nhất một giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ thuộc ngành phù hợp, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý đào tạo hoặc giảng dạy đại học, chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình.

Ngoài ra, cơ sở đào tạo phải có ít nhất 5 tiến sĩ chuyên môn phù hợp thuộc đội ngũ giảng viên cơ hữu, đồng cơ hữu để chủ trì giảng dạy chương trình, trong đó có ít nhất 2 tiến sĩ chuyên ngành khoa học giáo dục. Sau 3 năm kể từ ngày chuẩn chương trình đào tạo được ban hành, số lượng tiến sĩ thuộc đội ngũ này phải tăng lên tối thiểu 7 người.

Người tốt nghiệp chương trình đào tạo của các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học được cấp bằng cử nhân ở trình độ Bậc 6 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học bao gồm các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm, năng lực chuyên môn, tương thích với mô tả trình độ bậc 6 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam, đồng thời phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT về năng lực nghề nghiệp giáo viên.

Sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, trừ những chương trình có yêu cầu đầu ra cao hơn.

Đối với sinh viên sư phạm là người nước ngoài, yêu cầu về ngoại ngữ thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT.