Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025 của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra trong 3 ngày, từ 14-16/4.

Nhân dịp này, chiều 13/4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm, chúc Tết các vị hòa thượng, thượng tọa, sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer tại chùa Pô Thi Vongsa ở ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào Khmer trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng thời bày tỏ mong muốn các vị chức sắc, sư sãi, đồng bào Khmer tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đoàn công tác đã trao tặng quà chúc Tết tới chùa Pô Thi Vol Vongsa; tặng quà cho 30 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và 70 hộ dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao quà Tết tới các vị sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer. Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển

Trước đó, tại tỉnh Cà Mau, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2025.

Với phương châm "Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội", Hòa thượng Thạch Hà, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau đề nghị tăng tín đồ Phật giáo nam tông Khmer, các vị achar, giới trí thức trong đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đồng hành cùng dân tộc, xây dựng quê hương ngày thêm giàu mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh trao 20 suất học bổng cho học sinh người Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn học giỏi.

Tại thành phố Cần Thơ, nhiều đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào dân tộc thiểu số và trao tặng 1.838 phần quà với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Thành phố cũng đã hỗ trợ đất ở cho 4 hộ nghèo dân tộc Khmer; hỗ trợ xây mới 36 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng (trong đó, có 31 căn nhà cho hộ dân tộc Khmer với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng); hỗ trợ vay vốn cho 604 hộ với tổng vốn vay trên 17,9 tỷ đồng (trong đó, có 557 hộ dân tộc Khmer) để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Tại tỉnh Sóc Trăng, “Tết Quân Dân Sóc Trăng mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2025” đã diễn ra với nhiều hoạt động như: Phát quang trên 25km đường giao thông nông thôn, nâng cấp sửa chữa trên 4,5km đường, 3 cây cầu, thực hiện 3 công trình thắp sáng đường quê; vận động xây dựng 107 căn nhà “Đại đoàn kết”, xóa nhà tạm, nhà dột nát; tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tặng 30 chiếc xe đạp, 80 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, vượt khó… Tổng kinh phí khoảng 8,4 tỷ đồng.

Tại tỉnh Kiên Giang, với chủ đề "Quân dân Kiên Giang mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2025", địa phương đã phối hợp xây dựng, hoàn thành 58 căn nhà đại đoàn kết, nhà mái ấm công đoàn, nhà đồng đội, nhà nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương… cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Bàn Thạch (huyện Giồng Riềng).

Cùng với đó, tặng 1.270 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo…; trao 55 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 800 người dân; tặng 584 thiết bị lọc nước và 8 máy lọc nước cho người dân... Tổng kinh phí thực hiện khoảng 12 tỉ đồng.

Tại tỉnh An Giang, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Tịnh Biên phối hợp với đơn vị doanh nghiệp trao hơn 1.270 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn các xã: Văn Giáo, Vĩnh Trung, An Cư, An Hảo, Tân Lợi và các phường Tịnh Biên, Chi Lăng, Núi Voi. Tổng kinh phí trên 760 triệu đồng.