Một số nơi, khách đến khu đô thị bất ngờ nhận được lời nhắn tay dán trên kính xe lúc nửa đêm, nhắc nhở đưa phương tiện vào nơi an toàn.

Tối 20/7, ông H.P (phường Cầu Giấy, Hà Nội) có công việc tại khu đô thị Ecopark (Hưng Yên). Đến khuya, khi xuống lấy xe để trở về, ông bất ngờ thấy trên kính xe có một tờ giấy A4 với nội dung: "Quý cư dân vui lòng di chuyển xe vào nơi an toàn để tránh bão, cây đổ có thể làm hỏng xe".

Tờ giấy A4 được dán trên kính ô tô lúc nửa đêm, tại khu đô thị Ecopark, trước khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh: H.P

“Không chỉ xe tôi mà nhiều xe đỗ quanh khu đô thị cũng nhận được lời nhắn tương tự. Dù không phải cư dân tại đây, tôi vẫn rất cảm kích trước sự chu đáo của ban quản lý. Những lần tới đây, tôi đều được chỉ dẫn đỗ xe miễn phí rất tận tình, lần này thì càng thấy rõ sự quan tâm có trách nhiệm với tài sản của người dân”, ông P. chia sẻ với VietNamNet.

Ngày 20/7, CTCP Khai thác và Quản lý dịch vụ đô thị Ecopark (Ecopm) đã ra thông báo hỗ trợ cư dân gửi xe ô tô vãng lai miễn phí từ 21-24/7 để hạn chế rủi ro trước ảnh hưởng của cơn bão Wipha.

Một trong những khu vực tại khu đô thị Ecopark được bố trí để hỗ trợ cư dân gửi xe ô tô vãng lai tránh bão. Ảnh: Hạnh Thuý

Một số khu vực được bố trí làm nơi gửi xe gồm hầm Sky Oasis, Solforest, khu căn hộ Hồ Thiên Nga... Ghi nhận đến chiều tối 23/7, đã có rất nhiều xe được gửi tại các vị trí này.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc hỗ trợ trên là một trong những giải pháp ứng phó bão Wipha, với tinh thần đồng hành cùng cư dân và người dân trong khu vực.

“Mục tiêu là chủ động phòng chống rủi ro, giảm thiểu thiệt hại tài sản cho người dân khi bão đổ bộ”, vị này nói.

Tầng hầm khu Swanlake Landmark đã tiếp nhận nhiều ô tô đến tránh bão. Ảnh: Nguyễn Phương

Không chỉ tại Ecopark, các chủ đầu tư khác cũng có động thái tương tự. CTCP Vinhomes đã ra thông báo tới cư dân Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) về việc hỗ trợ cư dân gửi xe ô tô vãng lai miễn phí trong 5 ngày, từ 20-24/7.

Các nhà xe nội khu sẽ mở cửa cho cư dân có nhu cầu gửi ô tô tránh bão.

Một số chung cư tại Hà Nội cũng ghi nhận việc người dân chủ động tìm nơi đỗ xe an toàn. Do tầng hầm không đủ chỗ hoặc không đảm bảo, nhiều cư dân gửi xe qua đêm tại các trung tâm thương mại hoặc khu đô thị lân cận.

Anh Đ. Khánh, cư dân một chung cư tại phường Định Công, chia sẻ, mọi ngày anh vẫn để xe tại lán tôn gần nhà. Tuy nhiên, do lo ngại mưa bão và cây đổ, anh đã di chuyển xe tới một dự án khác cách chung cư hơn 2km để yên tâm khi bão về.

Nhiều tòa nhà chung cư chuẩn bị bao cát, đề phòng mưa lớn gây ngập hầm để xe. Ảnh: Tăng Hải

Ban quản lý nhiều tòa nhà cũng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó như chuẩn bị các bao cát tại cửa hầm, kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố mái che các khu vực dễ bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, từ ngày 21-23/7, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Việc chủ động ứng phó, nhất là trong công tác bảo vệ tài sản cá nhân như ô tô, xe máy tại các đô thị đông dân cư, được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh thời tiết diễn biến khó lường.