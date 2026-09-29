Lính Mỹ trên tàu sân bay. Ảnh: US Navy

Hãng tin NBC dẫn các báo cáo cho hay những binh sĩ trên không bị thương nặng, nhưng đã hít phải khói và có thể bị chấn thương sọ não sau khi xuất hiện các triệu chứng giống chấn động não, trong đó có đau đầu.

Trong số 8 lính thủy đánh bộ nói trên có một sĩ quan. Theo các quan chức, tất cả họ đã trở lại làm nhiệm vụ không lâu sau vụ tấn công ngày 14/9.

Nhóm lính thủy đánh bộ này đang hoạt động trong biên chế một tiểu đoàn đổ bộ thì con tàu bị tên lửa Iran đánh trúng. Các quan chức Mỹ cho biết phương tiện này không phải tàu hải quân Mỹ, nhưng từ chối tiết lộ loại tàu, chỉ gọi đây là tàu biển.

Lầu Năm Góc đang đối mặt với sự giám sát ngày càng lớn về số liệu thương vong kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran bắt đầu hồi tháng 2. Số quân nhân bị thương và thiệt mạng đã có những thay đổi trong quá trình báo cáo và phân loại.

Tính đến ngày 23/9, Hệ thống Phân tích thương vong quốc phòng (DCAS) của Lầu Năm Góc ghi nhận 861 quân nhân Mỹ bị thương trong cuộc xung đột.

8 lính thủy đánh bộ nói trên đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu gần 10 ngày sau vụ tấn công ngày 14/9. Một quan chức Mỹ cho rằng sự chậm trễ trong báo cáo có thể xuất phát từ việc một số triệu chứng chỉ xuất hiện sau đó cũng như việc hệ thống chưa có khả năng cập nhật theo thời gian thực.