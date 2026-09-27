Iran thu giữ thiết bị lặn không người lái của Mỹ. Ảnh: WANA

Theo hãng tin WANA, trong tuyên bố số 17, Văn phòng Quan hệ công chúng IRGC dẫn tin từ lực lượng hải quân cho biết chiến dịch được tiến hành dựa trên các năng lực tình báo và biện pháp tác chiến điện tử. Theo tuyên bố, UUV bị thu giữ của Mỹ hoạt động tại eo biển Hormuz nhằm thu thập thông tin tình báo.

IRGC tuyên bố phương tiện bị thu giữ là Remus 600, một hệ thống không người lái dưới nước thông minh, hiện đại. Thiết bị này có giá hơn 1 triệu USD. Hải quân cho biết đã tiếp quản phương tiện và bàn giao cho các chuyên gia để thu thập, phân tích thông tin được lưu trữ bên trong.

Hải quân IRGC cũng tuyên bố eo biển Hormuz đã bị “đóng cửa” và cảnh báo sẽ tiếp tục đáp trả những gì lực lượng này mô tả là các hoạt động nguy hiểm và hành vi đi qua tuyến đường thủy trái phép.

Iran thu giữ thiết bị lặn không người lái của Mỹ. Video: WANA/IRGC

Hình ảnh về chiếc REMUS 600 bị thu giữ cho thấy đây là một phương tiện không người lái dưới nước tự hành, hiện đại do Mỹ sản xuất, được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát dưới nước, lập bản đồ đáy biển, phát hiện và phân loại thủy lôi, thu thập dữ liệu môi trường và tìm kiếm các mục tiêu dưới nước.

Hệ thống này có thể hoạt động ở độ sâu khoảng 600m và có khả năng tự thực hiện phần lớn nhiệm vụ mà không cần duy trì kết nối liên tục với người điều khiển.

Dữ liệu lưu trữ nhiệm vụ, các tuyến đường đã được ghi chép, dữ liệu sonar, quy trình tìm kiếm, thông số định vị và cấu hình phần mềm của phương tiện có thể cung cấp thông tin chi tiết về cách các hệ thống không người lái dưới nước của Mỹ hoạt động tại eo biển Hormuz.