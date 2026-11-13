Tới chiều nay (13/11), đã có một số nạn nhân vụ nổ gây sập nhà tại phường Tân Thuận (TPHCM) được chăm sóc y tế.

15h ngày 13/11, Theo Sở Y tế TPHCM, nhiều người bị thương đã được tiếp nhận và xử trí y tế liên quan vụ sập nhà ở phường Tân Thuận, TPHCM. Trong đó, anh N.V.N (37 tuổi) được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Thị Thập đã tử vong.

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập còn tiếp nhận và chuyển 2 trường hợp đến Bệnh viện Tân Hưng để tiếp tục theo dõi, điều trị. Các nạn nhân gồm bà N.T.H.N (sinh năm 1985) bị thương bàn chân phải và em N.V.K (sinh năm 2009) bị đa chấn thương.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Tân Hưng đã chuyển 3 bệnh nhân sang Bệnh viện Khánh Hội để điều trị chuyên sâu. Trong số này có ông P.N.B (sinh năm 1984) và chị Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi) bị xây xát ngoài da; ông C.H.P (sinh năm 1984) đa chấn thương kèm vết thương đầu hở.

Ngoài ra, kíp cấp cứu của Bệnh viện Khánh Hội cũng trực tiếp đưa bệnh nhân P.T.D.L (sinh năm 1987) về bệnh viện cấp cứu với chẩn đoán chấn thương cẳng chân trái, bàn chân trái và chấn thương vùng đầu mặt.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu từ hiện trường vụ việc. Ảnh: N.S

Bệnh viện Nguyễn Thị Thập đã trực tiếp tiếp nhận và xử trí thêm 4 trường hợp khác liên quan vụ sập nhà trên. Cụ thể, bệnh nhân H.T.S (sinh năm 1970) được chẩn đoán theo dõi tổn thương nội sọ, đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115 để can thiệp chuyên khoa.

Ba trường hợp còn lại có mức độ tổn thương nhẹ hơn đã được các bác sĩ xử trí ổn định và cho xuất viện trong ngày. Đó là em C.N.Q (sinh năm 2011) rách da bàn tay phải đã được khâu vết thương; bà T.T.H (sinh năm 1981) bị xây xát vùng mặt, tay chân kèm sưng nề vùng trán đã được chăm sóc vết thương, giảm đau và chụp X-quang kiểm tra; anh T.V.P (sinh năm 1987) bị xây xát bàn chân cũng đã được xử lý vết thương và hướng dẫn theo dõi tại nhà.

Một trường hợp vừa được giải cứu khỏi hiện trường chiều nay. Ngay sau khi sơ cứu ban đầu tại hiện trường, nạn nhân đã được chuyển thẳng đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện ngành y tế TPHCM tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại hiện trường để sẵn sàng ứng phó nếu phát sinh thêm trường hợp cần cấp cứu.