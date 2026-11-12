Đội xe cấp cứu 0 đồng hiện có 16 thành viên, do Chánh Văn phòng UBND xã làm đội trưởng. Các tài xế là cán bộ xã, người dân địa phương và tình nguyện viên, tham gia vận chuyển bệnh nhân không thu phí.

XEM VIDEO. Xe cấp cứu được đưa về Trạm y tế xã Phú Mỡ (Nguồn: Bùi Xuân Cường)

Nhà chùa tặng xe cấp cứu, xã lo vận động vận hành

Tháng 11/2025, trận lũ lịch sử quét qua nhiều xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trong những ngày khó khăn ấy, đoàn từ thiện của Đại đức Thích Thị Vinh, trụ trì chùa Bửu Đà (TPHCM), đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ, trong đó có bà con xã Phú Mỡ.

Trong chuyến thiện nguyện, vị trụ trì gặp ông Bùi Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ, để tìm hiểu những khó khăn và nguyện vọng của địa phương.

Ông Cường chia sẻ, Phú Mỡ là xã đặc biệt khó khăn, phần lớn địa bàn là vùng núi, nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều khiến ông trăn trở là địa phương chưa có xe cấp cứu để kịp thời đưa người bệnh đến cơ sở y tế tuyến trên.

Từ trung tâm xã đến Trung tâm Y tế huyện (cũ) khoảng 40km, trong khi nhiều thôn nằm cách xa trung tâm xã hàng chục cây số. Mỗi khi có người ốm nặng hoặc gặp tai nạn, việc vận chuyển bệnh nhân đi cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Lễ bàn giao xe cấp cứu cho xã Phú Mỡ. Ảnh: BXC

Nghe tâm tư của Bí thư Đảng ủy xã, Đại đức Thích Thị Vinh đồng ý vận động phật tử, các nhà hảo tâm hỗ trợ địa phương một chiếc xe cấp cứu trị giá 600 triệu đồng.

"Khi tôi vừa bày tỏ mong muốn, trụ trì đã gật đầu đồng ý ngay. Lúc đó tôi mừng lắm vì từ nay địa phương đã có 'chuyến xe cấp cứu 0 đồng' đưa bà con đi bệnh viện kịp thời mỗi khi có ca khẩn cấp, giúp hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc", ông Cường nhớ lại.

Ngày 8/12/2025, ông Cường cùng một số cán bộ xã vào TPHCM tiếp nhận chiếc xe cấp cứu, đưa về phục vụ người dân địa phương.

Có xe rồi, vị Bí thư lại bắt tay giải bài toán khác: Ai sẽ cầm lái và lấy đâu kinh phí mua nhiên liệu để những chuyến xe luôn miễn phí cho bà con? Ông Cường vận động thành lập đội lái xe tình nguyện, đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa để duy trì hoạt động.

Xe cấp cứu được Đại đức Thích Thị Vinh kêu gọi phật tử hỗ trợ. Ảnh: Hải Dương

Những chuyến xe 0 đồng giữa vùng núi khó khăn

Trao đổi với VietNamNet, ông La O Du (SN 1969, người Chăm H'roi), Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phú Mỡ, cho biết từ khi có xe cấp cứu, việc chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế tuyến trên thuận lợi và kịp thời hơn. Hàng chục trường hợp đã được hỗ trợ vận chuyển miễn phí, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, chấn thương nguy hiểm.

Sau gần một năm hoạt động, chiếc xe cấp cứu được trao tặng đã trở thành phương tiện vận chuyển bệnh nhân quan trọng đối với người dân xã Phú Mỡ.

Theo ông Du, thôn xa nhất của xã cách trung tâm khoảng 27km. Trước đây, những bệnh nhân không thể di chuyển bằng xe máy gặp rất nhiều trở ngại khi cần đến cơ sở y tế. Hiện nay, khi tiếp nhận trường hợp cần chuyển viện, Trạm Y tế xã liên hệ với đội xe cấp cứu 0 đồng. Các tài xế tình nguyện sẽ sắp xếp công việc, nhanh chóng có mặt để đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

"Không ít trường hợp chấn thương nặng nhờ được chuyển tuyến nhanh chóng nên đã giữ được tính mạng. Mới đây có trường hợp một bệnh nhân bị gãy chân làm hai khúc, may mắn có xe cấp cứu chở thẳng xuống Trung tâm Y tế huyện (cũ) cách xã khoảng 40km nên đã được cứu chữa kịp thời", ông Du kể.

Ông Bùi Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ. Ảnh: Hải Dương

Đội xe cấp cứu 0 đồng hiện có 16 thành viên, do Chánh Văn phòng UBND xã làm đội trưởng. Các tài xế là cán bộ xã, người dân địa phương và tình nguyện viên, tham gia vận chuyển bệnh nhân không thu phí.

Để duy trì những chuyến xe, Bí thư Đảng ủy xã tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí mua nhiên liệu.

Theo ông Du, quỹ xăng của đội xe hiện còn khoảng 25 triệu đồng. Khi nguồn kinh phí này cạn, địa phương sẽ tiếp tục kêu gọi hỗ trợ để xe luôn sẵn sàng phục vụ người dân.

Phú Mỡ là xã có diện tích lớn thứ hai tỉnh Đắk Lắk, sau xã Buôn Đôn, với hơn 547km² và dân số trên 9.000 người. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 60%, chủ yếu là người Chăm H'roi và Ba Na. Tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện trên 40%.