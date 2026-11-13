Hàng chục cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cùng xe chuyên dụng đến hiện trường vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận) khẩn trương tìm người mắc kẹt.

Đến 14h chiều nay (13/11), lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang tích cực xử lý hiện trường, tìm kiếm cứu nạn tại căn nhà đổ sập - vốn là cơ sở kinh doanh gas tại số 98 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn vang lên từ cơ sở kinh doanh gas trên đường Bùi Văn Ba làm hai căn nhà đổ sập hoàn toàn cùng 5 nhà dân liền kề bị ảnh hưởng nặng.

Ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ tuyến đường Bùi Văn Ba đã được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt để phục vụ công tác cứu hộ. Khu vực xung quanh cũng được ngắt điện hoàn toàn nhằm đảm bảo an toàn.

Bên trong hiện trường ngổn ngang gạch đá, xà bần. Lực lượng chức năng điều động xe cẩu cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để dọn dẹp đống đổ nát, tìm kiếm những người nghi còn mắc kẹt bên trong.

Lực lượng cứu nạn khẩn trương triển khai các mũi tìm kiếm giữa đống đổ nát ngổn ngang sau vụ nổ, phía dưới còn lộ ra nhiều bình gas.



Bên trong căn nhà sau tiếng nổ lớn là khung cảnh tan hoang, mái tôn bị hất tung, sàn gác lửng sập gãy, gạch đá và đồ đạc vùi lấp lối đi. Theo người dân, căn nhà xảy ra vụ việc là điểm kinh doanh gas lâu năm trong khu vực.

Toàn bộ kết cấu khu vực kinh doanh gas cùng các phần tường giáp ranh đổ ập thành đống xà bần ngổn ngang.

Giữa lớp bụi gạch còn mù mịt, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương tháo dỡ từng phần kết cấu bị sập, phối hợp di dời các mảng bê tông để mở đường vào bên trong.

Phía ngoài hiện trường, Công an phường Tân Thuận phối hợp căng dây cảnh báo, phân luồng giao thông để giữ lối thông thoáng cho lực lượng và hàng loạt xe cấp cứu 115, xe chữa cháy chuyên dụng túc trực.

Một người dân ôm mặt khóc nghẹn, được người thân an ủi ngay gần khu vực xảy ra vụ nổ tiệm gas trên đường Bùi Văn Ba.

Xe cấp cứu tức tốc đưa các nạn nhân trong hiện trường tới bệnh viện

Theo thông tin ban đầu lúc 13h45 từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM, có 6 nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau sự cố. Các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Tân Hưng, Bệnh viện Nguyễn Thị Thập và Bệnh viện Khánh Hội.

Hiện tình trạng sức khỏe của các nạn nhân ổn định, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Các ê-kíp cấp cứu vẫn đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường. Số lượng nạn nhân trong vụ việc chưa được xác định đầy đủ và sẽ tiếp tục được cập nhật.