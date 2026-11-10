Một bé gái sinh năm 2024 ở đặc khu Thổ Châu (An Giang) bị sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, nguy kịch đã được lực lượng Hải quân khẩn trương đưa bằng tàu từ đảo Thổ Chu về Phú Quốc cấp cứu trong đêm.

Sáng 10/11, Vùng 5 Hải quân cho biết, lực lượng Tàu 253 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127 đã cơ động đến đảo Thổ Chu (đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang) tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, đưa về Phú Quốc để cấp cứu, điều trị.

Trước đó, bé gái được đưa vào cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152, Quân khu 9 trong tình trạng sốt cao, co giật, rối loạn ý thức, tiên lượng xấu. Do tình trạng bệnh nhi cần được điều trị tại cơ sở y tế có điều kiện chuyên môn tốt hơn, việc chuyển viện khẩn cấp được đặt ra.

Các chiến sĩ đưa bé gái đến đặc khu Phú Quốc cấp cứu. Ảnh: Vùng 5 Hải quân

Lúc 0h45 cùng ngày, nhận chỉ thị của Sở Chỉ huy Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều động Tàu 253 đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam khẩn trương cơ động đến đảo Thổ Chu đón bệnh nhi. Lực lượng quân y cũng được chỉ đạo chuẩn bị phương tiện, nhân lực để tiếp nhận và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế.

Đến 1h42, Tàu 253 tiếp nhận bé gái cùng bố mẹ và tổ quân y Trung đoàn 152, sau đó rời đảo Thổ Chu, hành trình về Phú Quốc.

Sau nhiều giờ di chuyển trên biển, đến 6h20, tàu cập quân cảng Lữ đoàn 127. Bệnh nhi lập tức được bàn giao cho lực lượng quân y và xe cứu thương của Đội Điều trị 78, Vùng 5 Hải quân, chuyển đến Trung tâm Y tế Phú Quốc tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Việc điều động tàu xuyên đêm đưa bệnh nhi từ đảo xa vào đất liền thể hiện tinh thần sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Hải quân, góp phần bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe người dân tại các địa bàn biển đảo.